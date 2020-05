Top des meilleurs films de Ryan Gosling

Dès son enfance, Ryan Gosling participe à moult concours de talents. En 1990, il rejoint l'écurie Disney en participant au "Mickey Mouse Club". De l'iconique "Drive" au sublime "Lala Land", retour sur cinq rôles marquants d'un comédien de talent.

Le drame romantique de Nick Cassavetes s'est rapidement inscrit comme l'un des plus beaux films d'amour du XXe siècle. Rachel McAdams et Ryan Gosling y campent Allie et Noah, des âmes sœurs à l'histoire d'amour moult fois contrariée.

L'alchimie du duo n'a pourtant pas été instantanée. Au début du tournage, les deux comédiens ne pouvaient pas se supporter. Ryan Gosling souhaitait même voir l'actrice quitter le projet. Mais les sentiments ont vite pris le dessus. Tous deux en sont venus à vivre une histoire d'amour durant plusieurs années ! Désormais séparés, les deux acteurs semblent avoir gardé des liens forts, marques indélébiles de leur poignante histoire d'amour sur grand écran ?

Drive - 2011

Le danois Nicolas Winding Refn semble avoir trouvé sa muse en la personne de Ryan Gosling. La notoriété de ce dernier explose à la sortie de Drive, film survolté et atypique. Le comédien se glisse dans la peau de The Driver, cascadeur le jour et complice de malfrats la nuit. Au volant de sa voiture, le talent du jeune homme ne connaît pas de limites. Un business lucratif, donc, jusqu'au jour où il rencontre Irène (Carey Mulligan) et son fils, qui vont changer sa vie à jamais.

Taciturne et profond, Ryan Gosling joue le conducteur taiseux à merveille. Comment oublier son fameux bomber marqué d'un scorpion mordoré, et le son iconique Nightcall du français Kavinsky ? A l'origine, le film devait être réalisé par Neil Marshall et porté par Hugh Jackman. Ce dernier a finalement dit adieu au rôle pour cause d'emploi du temps surchargé et Ryan Gosling l'a remplacé. Alors que Neil Marshall quitte à son tour le projet, le comédien soumet l'idée de charger Nicolas Winding Refn de la réalisation du thriller. Bonne idée !

Ryan Gosling apparaît la même année dans un long-métrage aux antipodes du précédent. Dans cette comédie romantique particulièrement bien écrite, il campe Jacob, irrésistible play-boy qui décide d'apporter son aide au héros raté qu'interprète Steve Carell. Ce dernier vient d'être quitté par son grand amour (Julianne Moore), qui de surcroît a avoué l'avoir trompé avec un certain David Lindhagen. Un film choral original servi par la performance drolatique de Ryan Gosling, plus vrai que nature dans sa partition.

Une véritable bouffée d'air frais dans laquelle vous pouvez aussi retrouver l'une des partenaires fétiches de l'acteur, la talentueuse Emma Stone. Pour ceux qui ont déjà vu le film, sachez que le fameux move de Jacob pour conquérir la gent féminine ne figurait pas au scénario. C'est bel et bien Ryan Gosling qui en a eu la (très bonne) idée.

The Place Beyond the Pines - 2013

Dans ce thriller de Derek Cianfrance, avec lequel Ryan Gosling avait déjà travaillé sur le très beau Blue Valentine, l'acteur campe Luke, le personnage principal. Ce dernier, cascadeur à moto, apprend qu'une ancienne conquête a accouché de leur enfant. Il décide alors de tout faire pour subvenir à leurs besoins. Ainsi, Luke commet avec brio une série de braquages. Mais un ambitieux officier de police répondant au nom d'Avery Cross ne va pas tarder à lui mettre des bâtons dans les roues.

Ce drame marquant est auréolé d'un casting de rêve. Aux côtés de Ryan Gosling, on retrouve la talentueuse Eva Mendes, qui deviendra sa compagne à la ville à l'issue du tournage. Dans le rôle du policier zélé, Bradley Cooper est impeccable. Pour l'anecdote, Ryan Gosling a réalisé un de ses fantasmes sur le set, à savoir braquer une banque avant de fuir à moto. Il avait confié ce rêve inhabituel à Derek Cianfrance durant leur précédente aventure commune.

La La Land - 2017

Le film phénomène du jeune Damien Chazelle met en vedette Ryan Gosling, qui retrouve pour la première fois Emma Stone dans cette envoûtante comédie musicale plébiscitée aux Oscars.

Elle rêve d'être actrice, lui d'ouvrir un club de jazz. Leur rencontre est une évidence, mais parviendront-ils à accomplir leurs rêves respectifs ? Les deux acteurs chantent et virevoltent dans une atmosphère à la fois nostalgique et onirique. Pour l'occasion, le premier rôle masculin a travaillé d'arrache-pied afin d'interpréter lui-même les nombreuses mélodies au piano jouées par son personnage tout au long du film. Une détermination de fer qui a estomaqué le compositeur Justin Hurwitz tant le résultat s'est révélé excellent ! Découvrez ses propos admiratifs ci-dessous.

Je ne m'en remets pas. Son investissement dans ses cours de piano – sans même parler de son travail d'acteur et de son entraînement au chant et à la danse – est renversant. C'était l'une des plus belles surprises du film de constater les prouesses qu'il a su accomplir.

Bonus

On vous conseille également vivement The Nice Guys, une très bonne comédie portée par Ryan Gosling et Russel Crowe. Tous deux campent des détectives privés contraints d'unir leur force après le suicide d'une starlette.

Ryan Gosling, désopilant dans son rôle de loser au grand cœur, a fait sensation sur les affiches du film. En effet, on peut voir une certaine bosse au niveau de son entrejambe. La légende ne dit pas si cette dernière résulte d'une blague des concepteurs de l'affiche ou si elle appartient bel et bien au comédien...