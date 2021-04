Top des meilleurs combats entre deux figures cultes dans des crossovers

À l’occasion de la sortie de « Godzilla vs Kong », c’est le moment de revenir sur les meilleurs crossovers, les meilleurs versus, les meilleurs combats entre deux personnages emblématiques, issus de deux univers distincts.

Godzilla vs King Kong

Ils se sont affrontés pour la dernière fois en 1962 devant la caméra d'Ishiro Honda. Depuis, les deux monstres ne s’étaient pas recroisés, jusqu’à aujourd’hui. La Warner décide de réunir les deux titans pour une nouvelle confrontation inédite. Réalisé par Adam Wingard, le long-métrage est le quatrième film du monster-universe après Godzilla, Kong : Skull Island et Godzilla : Roi des monstres.

King Kong contre Godzilla ©Toho Company

L’occasion de proposer un nouveau combat iconique entre ces deux figures cinématographiques. Porté notamment par Millie Bobbie Brown, Kyle Chandler ou encore Rebecca Hall, le film est disponible en VOD depuis le 22 avril dernier. Mais pour Godzilla, c'est loin d'être son premier crossover. Il a affronté de nombreux ennemis au cours de sa carrière. Les exemples sont légion : Godzilla versus Megalon, Godzilla contre Destroyer, Godzilla vs Space Godzilla, etc...

Alien vs Predator

En 2004, le cinéaste Paul WS Anderson décide de confronter les deux aliens les plus célèbres du septième art. Il propose en effet un crossover explosif entre le Xenomorphe et le Predator, deux chasseurs emblématiques de l’univers de science-fiction. Alien vs Predator offre donc un clash bourrin pour opposer les créations de Ridley Scott et John McTierman. Les fans auraient peut-être préféré un film plus abouti, mais Alien vs Predator est incontestablement un plaisir coupable.

Alien vs Predator ©20th Century Fox

Pour autant, le film de Paul WS Anderson n’est pas la première connexion entre les franchises Alien et Predator. En 1990, Stephen Hopkins offrait déjà dans Predator 2 un easter egg de l’univers Alien. Malheureusement pour la 20th Century Fox, Alien vs Predator a été assez mal reçu par les critiques. Mais son score au box-office de plus de 177 millions de dollars de recettes a poussé le studio à produire une suite en 2008 : Alien vs Predator Requiem.

Freddy contre Jason

En 2003, Ronny Yu a l’idée d’opposer deux des méchants les plus cultes de l’univers du cinéma d’horreur. D’un côté, il y a Freddy Krueger, créé en 1985 par Wes Craven dans Les Griffes de la Nuit. Une saga devenue culte qui a engendré six suites et un remake en 2010. De l’autre, il y a Jason Voorhees, le héros de Vendredi 13. C’est le cinéaste Sean S. Cunningham qui l’a mis en scène en premier en 1981. Comme pour Freddy Krueger, Jason Voorhes a été le héros de sept suites jusqu’en 1993, avant de revenir dans un remake en 2009.

Freddy contre Jason ©New Line Cinema

Ainsi, Freddy contre Jason voit le jour entre le dernier opus de chaque saga, et leur remake attitré. Une parenthèse inattendue qui vient opposer ces deux slashers cultes. Freddy décide d’entrer dans l’esprit de Jason pour en faire son bras armé et revenir hanter les jeunes de Elm Street. Bien évidemment, la star de Vendredi 13 ne va pas se laisser faire. Sans surprise, Freddy contre Jason a été descendu par la critique, mais a fait un joli score au box-office de plus de 116 millions de dollars (pour un budget de 30 millions).

Dracula contre Frankenstein

En 1971, deux autres monstres ont croisé le fer. Al Adamson est chargé de réaliser Dracula contre Frankenstein. Deux figures iconiques, qui se retrouvent ainsi réunies devant la caméra.

Dracula contre Frankenstein ©Independent-International Pictures

Le comte Dracula croise la route du scientifique Durea, dernier descendant du Dr Frankenstein. Le vampire promet à ce dernier de l’aider à ramener à la vie le monstre de Frankenstein en échange du sérum du professeur Durea qui pourrait lui permettre de sortir à la lumière du jour. Mais évidemment, les deux égos des protagonistes vont entrer en collision. Un format qui a été dérivé sous toutes les coutures puisqu'on peut également noter l'existence de Frankenstein rencontre le loup-garou, ou plus récemment, Van Helsing, qui réunit tout le bestiaire Universal.

Sherlock Holmes contre Jack l'Eventreur

C'est certainement le crossover le plus inattendu de cette liste. En 1980, James Hill se lance dans la réalisation de Sherlock Holmes contre Jack l'Eventreur. Il oppose ainsi la création de Sir Conan Doyle au mythe de Jack l'éventreur. Ou comment confronter le meilleur détective du monde au pire tueur de l'histoire. Côté casting c'est John Neville qui campe Sherlock Holmes, toujours accompagné de son fidèle associé Watson, incarné ici par Donald Houston.

Sherlock Holmes contre Jack l'Eventreur ©Compton Films

Sans surprise, Sherlock Holmes enquête sur une série de meurtres perpétrés dans la capitale londonienne. Cette création ne fait pas partie de l'œuvre de Conan Doyle, qui n'a jamais confronté son héros à Jack L'éventreur. Pourtant, l'idée est assez bonne.

Captain America : Civil War

Alors certes, c’est une légère entorse à la règle, puisque les deux personnages sont issus de la même licence. Mais ils demeurent deux héros originaires de deux sagas différentes. Captain America, avec deux films au compteur, et Iron Man, avec trois films à son effigie. Le premier, incarné par Chris Evans, va s’opposer au second, toujours campé par Robert Downey Jr. Après sa mauvaise expérience avec Ultron, Tony Stark décide de créer une nouvelle loi obligeant les super-héros à travailler sous le joug du gouvernement. Evidemment, Cap est contre. Va donc s’engager une guerre politique, qui va rapidement se transformer en confrontation physique.

Captain America : Civil War ©Marvel Studios

Réalisé en 2017 par les frères Russo, Captain America : Civil War est une adaptation libre du comic Civil War de Mark Millar. Assez éloigné de l’histoire papier, le film permet néanmoins d’opposer deux figures super héroïques cultes du Marvel Cinematic Universe.

Batman v Superman : L’Aube de justice

C’est exactement la même chose que pour Civil War. Le film de Zack Snyder oppose deux justiciers emblématiques de l’écurie DC. Après Man of Steel, il décide d’introduire une nouvelle incarnation de Batman. Après l’excellent travail de Christian Bale, c’est donc Ben Affleck qui prend la relève à travers ce crossover explosif. Le cinéaste met en scène un film impressionnant, qui sert également d’introduction à la Justice League.

Batman v Superman : L'Aube de justice ©Warner Bros Studios

L’occasion pour lui d’opposer ces deux mastodontes de l’univers DC. Une confrontation bien connue des lecteurs, assez récurrente dans l'univers des comics. L'animosité entre les deux protagonistes se reflète avec celle entre Captain America et Iron Man. Et ces deux crossovers cinématographiques sont un peu des fantasmes de fans qui se réalisent !