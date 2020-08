La sortie de « Enragé » au cinéma, le thriller porté par Russell Crowe, nous a donné envie de revenir sur la carrière de cet acteur néo-zélandais. De « Gladiator » à « 3h10 pour Yuma » en passant par « American Gangster », sa carrière regorge de classiques indémodables. L’occasion de proposer un top des meilleurs films de Russell Crowe.

Révélations

Il ne s’agit pas forcément de l’interprétation la plus célèbre de Russell Crowe, ni même le film le plus connu de Michael Mann. Et pourtant, Révélations est une petite pépite à voir absolument. Un film intelligent, un brûlot politique sans concession et surtout la confrontation de deux acteurs extrêmement talentueux. Après le succès de Heat, Michael Mann décide de confier de nouveau un rôle emblématique à Al Pacino. Quant à Russell Crowe, il tient ici l’une de ses interprétations les plus profondes.

Révélations raconte le destin de Lowell Bergman, un célèbre journaliste d’investigation, qui reçoit un dossier envoyé par un employé anonyme de la société Philip Morris. Dans ce rapport sont décris tous les dangers qu’entraîne la consommation de nicotine, et la dépendance qu’elle crée. Avec l’aide du scientifique Jeffrey Wigand, il va faire éclater l’un des scandales les plus retentissants de l’histoire du tabac. A la manière de Les Hommes du Président, Michael Mann signe une aventure politique impactante, et dresse le portrait d’une Amérique toujours plus menteuse, hypocrite et dangereuse. Révélations est un film nécessaire et poignant, dans lequel brillent ses deux interprètes.

Un Homme d’Exception

Chaque acteur doit interpréter un petit génie au moins une fois dans sa carrière. Pour Russell Crowe, le créneau est arrivé en 2002, quand il a campé le jeune John Forbes Nash Jr. Adapté d’une histoire vraie, Un Homme d’Exception se base sur la véritable vie de ce brillant mathématicien, inventeur de « la théorie des jeux » qui remet en cause les fondements économiques dictés par Adam Smith. Employé pendant la guerre froide pour déchiffrer les messages codés russes, John Forbes Nash Jr a vécu sa mission de manière trop intense et a été interné à cause d’une forte schizophrénie paranoïde. Ron Howard décide d’ailleurs d’exploiter cette facette de l’histoire en proposant un film paranoïaque parfaitement maîtrisé.

Le cinéaste décide de mettre le spectateur au plus près des émotions du personnage. Est-il paranoïaque ? Est-ce le gouvernement qui le fait passer pour un fou en lui jouant des tours ? C’est tout l’intérêt de l’œuvre. Russell Crowe est extrêmement convaincant dans la peau de ce personnage de génie marginal et associable. Un Homme d’Exception s’est avéré être un énorme succès avec plus de 316 millions de dollars au box-office pour un budget de seulement 58 millions. En plus de ce score largement acceptable, le long-métrage a rapporté 4 Oscars sur ses 8 nominations, à savoir : l’Oscar du Meilleur film, du Meilleur réalisateur, de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Jennifer Connelly, et l’Oscar du Meilleur scénario adapté pour Akiva Goldsman. Rien que ça !

L.A. Confidential

L.A. Confidential est un film terriblement séduisant. Une œuvre charismatique, qui recrée l’ambiance des polars des années 1960. Digne héritier de Chinatown et de Les Incorruptibles, le métrage de Curtis Hanson mélange les genres. Film de gangsters, thriller, enquête policière, drame, film chorale. C’est une œuvre ambivalente et c’est ce qui fait indéniablement son charme.

Le métrage prend place dans le Los Angeles des années 1950. Après la chute de Mickey Cohen, la police criminelle se mobilise sur l’affaire "L’Oiseau de nuit" : un massacre durant lequel est tombé un ancien policier. Trois inspecteurs aux styles radicalement différents vont être amenés à travailler ensemble. Curtis Hanson raconte ainsi cette sombre enquête avec énormément de style et de personnalité. C’est une œuvre unique, intemporelle et hors des stigmates du temps. Quant à Russell Crowe, il est passionnant dans ce rôle impressionnant de flic borderline et aux méthodes assez radicales. Il est très convaincant dans la peau de cet agent violent et en permanence sous pression. L.A. Confidential a remporté deux Oscars sur ses 9 nominations : Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Kim Basinger et Oscar du Meilleur scénario adapté pour Curtis Hanson et Brian Helgeland.

The Nice Guys

The Nice Guys, ça pourrait être une suite de L.A. Confidential. Shane Black place son histoire dans le Los Angeles des années 1970 où deux détectives privés enquêtent sur le prétendu suicide d’une starlette hollywoodienne. Malgré leurs méthodes originales, leur investigation met à jour une conspiration bien plus large que ce qu’ils pensaient. The Nice Guys c’est un peu le retour du buddy movie à l’ancienne. Shane Black rend hommage aux films policiers des années 1980, et s’inscrit dans la droite lignée des longs-métrages comme L’Arme Fatale. Il renoue avec ce genre parfois en perdition, pour lui offrir une recette à l’ancienne toujours aussi efficace. Il prouve que c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures, et signe une comédie parfaitement rythmée, souvent très drôle, dans la droite lignée de Kiss Kiss Bang Bang.

Gladiator

Difficile de ne pas terminer sur Gladiator. Impossible de ne pas citer ce film emblématique de Ridley Scott. Compliqué d’imaginer un autre rôle culte pour Russell Crowe tant Maximus est certainement le personnage le plus iconique de toute sa carrière. C’est le rôle qui l’a imposé à l’international, le rôle qui l’a complètement révélé aux yeux du monde. C’est le rôle de Russell Crowe ! Pour ceux qui vivent dans une grotte depuis ces 20 dernières années, Gladiator raconte le destin du général romain Maximus devenu gladiateur. Un parcours atypique et passionnant raconté avec énormément de verve pas Sir Ridley Scott.

Gladiator est une œuvre emblématique et l’un des meilleurs péplums du XXIème siècle. Un film iconique pour toute une génération. Un classique parmi les classiques. Un péplum culte grâce à sa mise en scène théâtrale, spectaculaire, grandiose, et pour sa vision du rythme, de l’action et de l’émotion. Russell Crowe est impérial dans cette œuvre monumentale. Et comment oublier la bande originale de Hans Zimmer ? Gladiator c’est aussi plus de 465 millions de dollars de recettes au box-office et les Oscars du Meilleur film, du Meilleur acteur pour Russell Crowe, des Meilleurs costumes, du Meilleur son et des Meilleurs effets visuels.