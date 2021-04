Top des meilleurs films sur la guerre du Viêt Nam

La guerre du Viêt Nam est un conflit important de l'Histoire. Il a été déclenché par les Etats-Unis qui souhaitaient arrêter l'expansion du communisme. Ce conflit a duré près de vingt ans et causé plus de 1.5 million de morts. Dès la fin de cette guerre assez critiquée, de nombreux cinéastes s'en sont inspirés. En voici un florilège.

Voyage au bout de l'Enfer (1978)

Pendant les vingt ans qu'a duré la guerre du Viêt Nam, très peu de cinéastes ont réalisé des films sur le sujet. Les seuls films sortis - souvent des documentaires - partageaient une image positive de cette guerre. Voyage au bout de l'enfer, réalisé par Michael Cimino, est le premier film à en montrer un aspect négatif, moins de cinq ans après la fin de celle-ci. Le film suit le parcours de quatre jeunes hommes menant une vie tranquille en Pennsylvanie, avant d'être mobilisés.

Michael (Robert de Niro) - Voyage au bout de l'enfer ©Carlotta Films

Une scène a particulièrement marqué les esprits : celle de la roulette russe. Cette scène très violente met en scène Robert de Niro, qui avouera que ce fut un des moments les plus durs à tourner de sa carrière. Celle-ci a par ailleurs été dénoncée comme étant raciste par certains journalistes. En effet, selon des vétérans de la guerre du Viêt Nam, ils n'auraient jamais vu de tels agissements de la part des soldats vietnamiens.

Apocalypse Now (1979)

Apocalypse Now, le chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola, sort moins d'un an après Voyage au bout de l'Enfer. Un jeune capitaine est convoqué par l'Etat-major américain afin de mener à bien une mission en toute discrétion : tuer le colonel américain Kurtz, incarné par Marlon Brando, qui utilise des méthodes quelque peu expéditives.

Capitaine Benjamin L. Willard (Martin Sheen) - Apocalypse Now ©Chas Gerretsen/Nederlands Foto

Francis Ford Coppola a investi tous ses biens afin de réaliser son œuvre. En cas d'échec, il se serait retrouvé en faillite. Mais son film est tellement réussi, qu'en 2000, la National Film Registry le sélectionne pour qu'il rejoigne la bibliothèque du Congrès des États-Unis pour son « importance culturelle, historique et esthétique ».

En 2001, Francis Ford Coppola ressort son film avec un montage plus long, sous le titre d'Apocalypse Now Redux. En 2019, à l'occasion des 40 ans du film, une autre version est présentée, intitulée Apocalypse Now Final Cut. Cette nouvelle version est ressortie en salles dans plusieurs pays.

Platoon (1986)

Platoon suit Chris Taylor, un jeune américain issu d'un milieu bourgeois s'engageant volontairement dans la guerre du Viêt Nam pour défendre son pays. Mais, arrivé là-bas, tous ses idéaux et ses illusions vont être détruits par la réalité du conflit.

Platoon ©Studio Canal

Platoon est le premier film d'une trilogie de films centrés sur la guerre du Viêt Nam et réalisés par Oliver Stone. Il sera suivi par Né un 4 juillet avec Tom Cruise en 1989 et par Entre Ciel et Terre en 1993.

Full Metal Jacket (1987)

Full Metal Jacket, réalisé par Stanley Kubrick nous plonge au cœur de la préparation des jeunes marines, avant d'être envoyés au front. Ils connaîtront leur premier combat en 1968, lors de la fameuse et sanglante offensive du Têt, à Huê.

Full Metal Jacket © Warner Bros. Home Entertainment

L'une des scènes les plus marquantes est sans aucun doute le discours donné par le sergent instructeur Hartman aux nouvelles recrues à leur arrivée. R. Lee Ermey, qui incarne ce personnage, a réellement été sergent instructeur, et cela l'a beaucoup inspiré. En effet, ce discours mythique a totalement été improvisé par l'acteur.

Outrages (1989)

Eriksson, une jeune recrue incarnée par Michael J. Fox, est sauvé d'une mort certaine par son commandant Meserve, joué par Sean Penn. Quelques jours après cet événement, un escadron est abattu dans un village vietnamien. Dans un esprit de vengeance, le commandant décide d'enlever une jeune villageoise. Eriksson va alors se battre contre tous les hommes de sa patrouille dans l'espoir de sauver la jeune femme.

Outrages ©Columbia Pictures

Dans la lignée de Voyage au bout de l'enfer, Outrages de Brian de Palma dénonce la réalité de la guerre du Viêt Nam, trop longtemps cachée au grand public. D'ailleurs, le réalisateur s'est inspiré des écrits de Daniel Lang, Casualties of War, eux-mêmes inspirés de faits réels.

Lors du tournage, Sean Penn s'est entièrement mis dans la peau de son personnage, même en dehors de la caméra. Il n'adressait pas la parole à Michael J. Fox, a fait preuve de violences envers ce dernier et même d'une forme d'harcèlement moral.