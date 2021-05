Top des meilleurs films adaptés de jeux vidéo

Les adaptations de jeux vidéo au cinéma est un sujet sensible. Hollywood rencontre souvent des difficultés pour mettre en scène une bonne adaptation d’une franchise vidéo-ludique. Mais parfois le résultat peut être très convaincant.

Sonic : le plus rapide de l'histoire des jeux vidéo

Sonic, le film ©Paramount Pictures

C’est l’un des plus gros succès financiers de cette liste. Pour un budget de 85 millions de dollars, Sonic en a rapporté plus de 319 millions. Et bien qu'on ne s'y attendait pas, Sonic peut entrer dans la catégorie des meilleures adaptations de jeux vidéo. Car malgré ses défauts, le film demeure très fidèle à l’univers du jeu. Jeff Fowler met en avant tout le monde enchanté du petit hérisson bleu qui doit affronter un Dr Robotnik incarné par la folie de Jim Carrey. Face au succès du film, la Paramount a déjà lancé la production de la suite.

Silent Hill : l'horreur dans les jeux vidéo

Silent Hill ©Sony Pictures

En 2006, le cinéaste français Christophe Gans s’attaque à la franchise horrifique Silent Hill. Porté notamment par Sean Bean, le film propose une esthétique léchée superbe qui rend parfaitement hommage au jeu vidéo, et des séquences absolument angoissantes. Le graphisme des monstres est séduisant et Christophe Gans signe un film intéressant de par sa proposition visuelle. Côté box-office, Silent Hill a rapporté plus de 100 millions de dollars de recettes (pour un budget de 50 millions). Une suite, Silent Hill : Révélation 3D, a même vu le jour en 2012.

Angry Birds : la surprise du top

Angry Birds ©Sony Pictures

C’est étonnant de voir qu’Angry Birds est bien présent dans ce top. Mais il n’empêche que le film de Clay Kaytis est une comédie plutôt efficace, et un divertissement visuellement superbe et très coloré. Sans être le film du siècle, c’est un dessin-animé qui s’inscrit dans l’héritage des productions Dreamworks de part un ton et une animation similaire. Produit par Sony, le film a rapporté plus de 352 millions de dollars de recettes pour un budget de 73 millions (ce qui est encore mieux que Sonic). Un score qui a poussé la firme à produire une suite en 2019.

Pokemon Detective Pikachu : manga et jeux vidéo

Pokemon : Detective Pikachu ©Warner Bros Studios

Réalisé en 2019 par Rob Letterman, Pokemon : Detective Pikachu s’est avéré être un bon divertissement, mais surtout un superbe hommage à l’univers du manga et des jeux vidéo. Le cinéaste est parvenu à recréer le monde ouvert des pokemon avec une certaine générosité. Digne héritier de Qui veut la peau de Roger Rabbit ?, le film doit également beaucoup au doublage hilarant de Ryan Reynolds. Pourtant, malgré ses 433 millions de dollars de recettes (pour un budget de 150 millions), la Warner se refuse actuellement à produire une suite.

Warcraft Le Commencement : le préféré des gamers ?

Warcraft : Le Commencement ©Universal Pictures

Réalisé par Duncan Jones (le fils de David Bowie), Warcraft est considéré par beaucoup comme la meilleure (en tout cas la moins mauvaise) adaptation cinématographique de jeu vidéo. Porté par Ben Foster, Toby Kebbell et Dominic Cooper, Warcraft est un divertissement agréable, qui dépeint un univers d’heroic fantasy plutôt maîtrisé. Sans atteindre l'excellence de Le Seigneur des anneaux ou de Game of Thrones, Warcraft reste un blockbuster convaincant qui a rapporté plus de 439 millions de dollars de recettes (pour un budget de 160 millions).

Resident Evil : Paul WS Anderson est le roi de ce top

Alice (Milla Jovovich) - Resident Evil ©Constantin Film

Comment ne pas terminer ce top par Resident Evil ? Réalisé par Paul WS Anderson en 2002, le film est notamment porté par Milla Jovovich et Michelle Rodriguez. Sans être un chef d’œuvre à proprement parler, c’est un divertissement unique en son genre. Un blockbuster étrange, hors du temps, qui a vieilli sans devenir obsolète. C’est rythmé, parfois très idiot, mais aussi étonnement jouissif avec des passages horrifiques intéressants. Et même si le film s’éloigne un peu des jeux, c’est certainement une des meilleures adaptations de jeux vidéo à ce jour.