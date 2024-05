19 millions de spectateurs en France : cet énorme succès public revient au cinéma en juillet

Plus de dix ans après sa sortie, la comédie ultra-populaire "Intouchables" aux 19 millions de spectateurs va revenir au cinéma pour une raison très spéciale : les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Intouchables : un succès inégalé depuis 2011

Intouchables, réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano sorti en 2011, est rapidement devenu un phénomène culturel en France et à l'international. Le film raconte l'histoire touchante de la relation entre Philippe, un riche aristocrate devenu tétraplégique après un accident de parapente, et Driss, un jeune homme d'origine sénégalaise sorti de prison qui devient son aide à domicile.

Le film a connu un succès exceptionnel au box-office, attirant plus de 19 millions de spectateurs en France, soit le troisième plus gros succès de tous les temps au box-office français, derrière Titanic et Bienvenue chez les Ch'tis. Depuis 2011, aucun film n'est parvenu à le dépasser. À l'échelle mondiale, Intouchables a généré plus de 426 millions de dollars de recettes, un des plus gros succès français de tous les temps. Le film a été nommé à neuf reprises aux César et Omar Sy a remporté la statuette du meilleur acteur.

Le film ressort en salles le 31 juillet

Le film est basé sur une histoire vraie, celle de Philippe Pozzo di Borgo et Abdel Sellou, dont les mémoires ont inspiré le scénario. L'intrigue se concentre sur la relation improbable et émouvante entre Philippe, un aristocrate tétraplégique, et Driss, un jeune homme de banlieue au passé trouble. Philippe, incarné par François Cluzet, est déprimé et désabusé après son accident, tandis que Driss, joué par Omar Sy, apporte une énergie brute et un franc-parler rafraîchissant dans la vie bourgeoise de Philippe.

Le film explore comment cette amitié transforme leurs vies respectives. Driss, avec son humour et son approche directe, aide Philippe à redécouvrir le goût de la vie, tandis que Philippe offre à Driss une chance de se réhabiliter et de trouver un nouveau sens à sa vie.

À l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui débuteront le 26 juillet, Gaumont a décidé de ressortir Intouchables dans les salles en version originale et sous-titrée anglaise le 31 juillet, pour tous les touristes qui seront de passage en France lors de ce grand événement sportif.

L'occasion pour un large public, français et étranger, de (re)découvrir ce classique du cinéma français dans des conditions optimales.

Une affiche célébrant cette ressortie a été dévoilée par le distributeur :