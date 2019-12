1917 : la bande-annonce finale nous plonge dans l’horreur de la guerre

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation 1917

Le nouveau film de Sam Mendes se dévoile une dernière fois dans une ultime bande-annonce. Très attendu, il devrait venir bousculer les grands films de l’année 2019 déjà en lice pour les Oscars. « 1917 » est un film sur deux jeunes soldats anglais durant la première guerre mondiale, et il s’annonce comme ne ressemblant à rien qu’on aurait déjà vu. En salles le 15 janvier 2020.

1917, en salles le 15 janvier 2020, s’offre une dernière présentation avec une sublime bande-annonce finale. Dans 1917, on suit deux jeunes soldats anglais, Schofield et Blake, chargés d’une mission à haut risque et primordiale : traverser un territoire ennemi pour empêcher une attaque qui menace la vie de plus de 1 600 soldats, dont le frère de Blake. Et quand on dit « on suit », on ne pense pas si bien dire : le film se présente comme un long et unique plan-séquence, la caméra suivant en permanence les deux hommes.

1917 vers les Oscars

Le réalisateur Sam Mendes et le directeur de la photographie du film, le légendaire Roger Deakins, ont fabriqué un film unique, aux images incroyables. Des premiers avis ont déjà été émis, et ils sont dithyrambiques. L’Oscar de la meilleure photographie lui semble déjà promis. Le film est nommé plusieurs fois aux Golden Globes 2020, dans la catégorie Meilleur film, Meilleur réalisateur et Meilleure bande originale.

Comme on peut le voir dans cette nouvelle bande-annonce, (en une de l’article), l’ambition est en effet très belle, d’autant plus qu’on comprend que l’aventure de ces deux hommes marie l’intimité de la sensation guerrière à l’épouvantable immensité du premier conflit mondial. La précision de l’image et le casting anglais font penser au Dunkerque de Christopher Nolan, et il est certain que ces deux films partagent déjà le fait d’être des productions uniques en leur genre.

Pour raconter l’histoire de ces deux jeunes hommes plongés dans l’horreur de la guerre, et rendre hommage à leur prouesse, il fallait que le film en soit une aussi, et c’est ce qui semble être le cas au vu de cette bande-annonce. Sam Mendes a co-écrit le scénario en se basant sur une histoire racontée par son grand-père, Alfred Mendes, qui a combattu pendant cette guerre.

Thomas Newman a produit la bande originale, et les deux acteurs principaux sont George MacKay et Dean-Charles Chapman.