1mn de terreur pure : ce film de SF horrifique hyper attendu se dévoile avec un extrait choc

Moins de deux semaines avant la sortie du très attendu "Alien : Romulus" de Fede Álvarez, 20th Century Studios a mis en ligne un extrait terrifiant du film.

Fede Álvarez aux commandes du nouvel Alien

Sept ans après Covenant, l’iconique saga Alien est de retour avec un nouveau film, intitulé cette fois Romulus. Son histoire se concentre sur de nouveaux personnages. Elle suit de jeunes colons au sein d’une station spatiale abandonnée, qui entreprennent de fouiller l’épave. Ils se retrouvent alors traqués par la forme de vie la plus terrifiante jamais vue.

Ayant déjà exploré le genre de l’horreur avec Evil Dead et Don’t Breathe, Fede Álvarez a dirigé le nouveau film Alien. Pour interpréter les principaux personnages de Romulus, il a choisi Cailee Spaeny, Isabela Merced, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn et Aileen Wu. Or, l’une d'entre eux est au centre d’un extrait du film qui vient d’être dévoilé.

Kay tente d’échapper à une créature dans un premier extrait

Alors que la sortie d’Alien: Romulus approche, 20th Century Studios en a partagé un extrait pour faire grimper encore un peu plus l’attente autour du film. Et la tension est à son comble dans cette scène. On y découvre ainsi le personnage de Kay, joué par Isabela Merced, qui tente d’échapper à une créature lancée à sa poursuite. On peut aussi y apprécier la qualité du jeu de la jeune actrice. Celle-ci semble véritablement terrifiée devant la menace à laquelle son personnage fait face.

Il y a quelques jours, Fede Álvarez a donné la raison pour laquelle le nouveau film Alien était centré sur de jeunes personnages. Le cinéaste a expliqué que cela était une façon de rapprocher ces protagonistes du public. Selon lui, les spectateurs seront aussi plus impactés lorsqu’ils verront des personnages aussi jeunes mourir.

Romulus sortira dans quelques jours

Si vous avez encore plus envie de découvrir Alien: Romulus après avoir vu l’extrait partagé ci-dessus, vous n’aurez plus longtemps à attendre. Le long-métrage sera projeté dans les cinémas français à partir du 14 août prochain.

Pour rappel, Ridley Scott a déjà pu voir ce nouvel opus. Et il l’a adoré. Le réalisateur du premier film de la franchise Alien l’a qualifié de « put*** de génial ». Des paroles prometteuses de la part d’un cinéaste qui a la réputation d’être particulièrement franc lorsqu’il donne son avis.