22 contre la Terre : le court-métrage préquel de Soul est disponible sur Disney+

Les studios Pixar viennent de dévoiler "22 contre La Terre", un court-métrage dérivé de "Soul", le dernier film en date de la firme. Réalisé par Kevin Nolting, cette nouvelle production raconte des aventures inédites de 22, la petite âme récalcitrante de l'au-delà, avant sa rencontre avec Joe Gardner.

Soul : le dernier Pixar en date

Initialement, le dernier film en date des studios Pixar devait voir le jour en salles. Mais à cause de la condition sanitaire actuelle et la fermeture des cinémas sur beaucoup de territoires, Disney a préféré dévoiler Soul sur sa plateforme de streaming plutôt que d'attendre la réouverture des salles. Une décision logique qui n'a pas plu aux animateurs des studios Pixar, un peu démotivés par ces choix d'exploitation. Réalisé par Pete Docter et Kemp Powers, Soul a cependant rencontré un énorme succès auprès des spectateurs et a rapporté plus de 117 millions de dollars de recettes au box-office mondial, dans les pays où Disney + n'est pas encore accessible mais où les salles sont ouvertes. C'est par exemple le cas de la Chine, où Soul a engendré plus de 55 millions de dollars de recettes.

22 contre la Terre ©Pixar / Disney +

Côté récompenses, le long-métrage a été nommé à trois reprises aux Oscars 2021 et a remporté deux statuettes : Meilleure musique de film et Meilleur film d'animation. Face à ce succès, les studios Pixar ont décidé de développer un peu plus ce monde particulier en produisant un court-métrage intitulé 22 contre la Terre.

22 contre la Terre : le court-métrage est disponible sur Disney+

Pour surfer sur le succès de Soul, récemment oscarisé, les studios Pixar ont décidé de développer cet univers à travers un court-métrage intitulé 22 contre la Terre. Le court-métrage en question se situe avant les événements de Soul. Le récit raconte une nouvelle aventure de 22, l'âme récalcitrante qui ne veut pas aller sur Terre. Dans cette nouvelle histoire, elle décide d’enrôler un gang de 5 nouvelles âmes dans sa tentative de rébellion. Le film est réalisé par Kevin Nolting, qui a révélé que cette idée provenait de certains éléments qu'ils n'ont pas réussi à intégrer à Soul.

Pour l'occasion Camille Cottin est de retour pour prêter sa voix au petit personnage rebelle.

22 vs Earth est donc le court-métrage parfait pour en apprendre davantage sur le fonctionnement de l'au-delà. Mais également sur le caractère difficile de 22, avant que celle-ci ne fasse la rencontre de Joe Gardner.

22 contre la Terre ©Pixar / Disney +

Les court-métrages chez les studios Pixar sont une tradition qui remonte à la création du studio. Ils produisent ces petites œuvres cinématographiques depuis le tout début avec la sortie de Toy Story en 1995. Généralement, ils sont diffusés en salle, avant les long-métrages Pixar. Certains sont devenus totalement cultes comme par exemple Le Joueur d’échecs, Drôle d'oiseaux sur une ligne à haute tension ou encore Extra-terrien. 22 contre la Terre rejoint donc cette grande famille Pixar puisque le film est disponible sur Disney + depuis le 30 avril 2021.

Découvrez un extrait du film :