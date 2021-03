Soul, Luca : les films Pixar défavorisés par Disney ?

Alors qu'il était initialement prévu au cinéma, le dernier Pixar intitulé "Luca" sortira finalement uniquement sur Disney+. En cause, une crise sanitaire qui impacte durablement le monde du cinéma et qui avait déjà coûté sa place dans les salles obscures à "Soul", mais aussi une stratégie orientée streaming pour Disney. Dans les studios Pixar, un sentiment d'injustice s'installe...

Quand Disney n'a plus le choix

Depuis le début de la pandémie, le marché du streaming est devenu indispensable pour le public, comme pour les créateurs. En effet, les salles de cinéma étant fermées, il a bien fallu que les producteurs trouvent un moyen de livrer leurs productions. C'est dans ce contexte que Disney+, plateforme de Walt Disney Company, a intégré dans son catalogue certains films initialement prévus dans les salles obscures. Ainsi, on a pu voir Mulan et Soul sur le service de streaming l'année dernière. Ce sera également le cas cette année pour Raya et le dernier Dragon, Black Widow et Luca.

En ce qui concerne les deux derniers films Pixar, le studio a tenté de repousser l'échéance du streaming jusqu'à la dernière minute. Que ce soit pour Soul et Luca, leurs sorties au cinéma ont été retardées à de nombreuses reprises. Malheureusement, l'incertitude liée à la crise sanitaire a contraint Disney à faire sortir directement les deux films sur la plateforme. Et non en simultané ou en accès payant, à la différence de certains autres films produits par le géant Disney. Une situation qui commence à agacer certains employés de Pixar.

Pixar en a gros

En effet, malgré le fait que Pixar soit un des piliers de la Walt Disney Company, cette dernière a jugé bon de sortir Soul et Luca en streaming, sans frais supplémentaires pour ceux qui souhaiteraient les regarder. Une différence de taille quand on compare Mulan qui était proposé en accès Premium, en plus du prix de l'abonnement à Disney+. Cela fut également le cas pour Raya et le dernier Dragon qui est sorti simultanément dans les salles et sur la plateforme en accès Premium. Enfin, Black Widow et Cruella auront droit au même traitement que le dernier classique d'animation Disney.

Luca ©Pixar Animation Studios

Cette différence de traitement a donc été jugée comme inégalitaire du côté des bureaux de Pixar. Selon certaines informations, l'annonce du passage de Luca sur le service de streaming a même démoralisé les employés. En effet, pour eux, cette différence de traitement traduirait la considération que leurs films ne méritent ni sortie en salles ni facturation supplémentaire pour les abonnés de Disney+... Le témoignage d'une injustice rapporté notamment par un ex-dirigeant de The Hollywood Reporter :

J'ai parlé avec un ami qui travaille chez Pixar, il m'a dit que le transfert de "Luca" et "Soul" sur Disney+ a été un coup dur pour les employés : "Oublions les cinémas, on n'est même pas assez bons pour un surcoût ?"

Disney compte toujours sur Pixar

Si la déception des employés de Pixar est largement compréhensible, Disney a toujours des plans pour le studio qu'il a racheté en 2006. En effet, il faut rappeler que Soul a été un très grand succès pour la plateforme, obtenant d'ailleurs deux Golden Globes et trois nominations aux Oscars. De même, la plateforme souhaiterait également que plus de productions originales Pixar soient présentes dans son catalogue, à l'avenir. Spectacles familiaux de très grande qualité, les productions Pixar ont toute leur place sur Disney+, et celle-ci n'a pas d'autres plans que d'être le futur leader du marché du streaming...

On rappelle en outre que Disney+ a mis en ligne une série de courts-métrages consacrés aux aventures solo de Fourchette, personnage aperçu dans Toy Story 4. Il faut également se souvenir que le service VOD compte diffuser cette année la série Monsters at Work, spin-off de Monstres & Cie. Sans oublier que des spin-off sur les films Cars et Là-Haut sont également en préparation... Un planning chargé mais qui s'appréciera pour le moment, au regret de beaucoup, hors des salles de cinéma...