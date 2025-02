24H après son arrivée, cette comédie française est N°1 sur Netflix

Le réalisateur de "Pourris gâtés" a encore sévi ! Sa nouvelle comédie qui vient d'arriver sur Netflix est déjà N°1 du Top 10, seulement 24H après son arrivée. "Lune de miel avec ma mère" pourrait devenir un futur carton à l'international !

Lune de miel avec ma mère : le nouveau carton Netflix ?

Disponible depuis ce mercredi 12 février, la comédie Lune de miel avec ma mère s'est déjà emparée de la première place du Top 10 sur Netflix France.

Porté par Julien Frison (récemment vu dans Les Trois Mousquetaires) et Michèle Laroque, le film débute par un drame : le pauvre Lucas (Julien Frison) se fait plaquer par sa future-femme à l'autel, alors qu'ils s'apprêtaient à se dire oui. Cette dernière, toujours amoureuse de son ex petit ami, le plante devant leurs familles et amis, impuissants.

Après le choc, Lucas décide de quand même partir en lune de miel, à l'hôtel paradisiaque qu'il avait réservé. Mais il n'y va pas seul : sa mère décide de l'accompagner, quitte à faire semblant d'être sa femme pour ne pas éveiller les soupçons et être traités comme des rois au sein de l'établissement.

La comédie joue sur les codes classiques, mais parvient à faire rire de ses situations de quiproquos, grâce à deux têtes d'affiche très convaincantes dans leurs rôles de faux mari et femme.

Pas une première pour Nicolas Cuche

Le réalisateur Nicolas Cuche n'en est pas à son premier carton sur Netflix. En effet, en 2021, sa comédie Pourris gâtés avec Artus avait connu un énorme succès dans le monde grâce à son arrivée sur la plateforme. Il y a quelques mois, lors de sa mise à disposition en France, le film était à nouveau resté plusieurs semaines en tête du Top 10.

Reste à savoir si Lune de miel avec ma mère connaîtra le même succès à l'international. Baptisé "Honeymoon Crasher" en anglais, le film est disponible dans le monde, et pourrait bien séduire en dehors de nos frontières. Le public international a déjà fait la part belle aux films français, comme pour Sous la Seine, ou Ad Vitam, tous deux dans le Top 10 des films étrangers les plus visionnés de tous les temps.