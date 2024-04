28 années plus tard s’offre un très gros casting

Avec "28 années plus tard", Danny Boyle va proposer une nouvelle histoire située dans l’un de ses univers ayant rencontré le plus de succès. Pour cela, il va pouvoir compter sur une distribution prestigieuse.

Danny Boyle va retourner dans l’un de ses univers les plus populaires

28 jours plus tard est l’un des titres majeurs de la filmographie de Danny Boyle. Sorti en 2002, le long-métrage se déroule dans une Angleterre post-apocalyptique après avoir été ravagée par la propagation d’un virus. Errant dans les rues de Londres, Jim, un coursier, tente d’échapper à ceux qui ont été contaminés par ce virus et qui sont désormais pris d’une rage incontrôlable.

28 jours plus tard reste considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs films de son genre. Suite à son succès à sa sortie, une suite, 28 semaines plus tard, a vu le jour en 2007. Mais elle n’était cette fois pas réalisée par Danny Boyle ni écrite par Alex Garland, le scénariste du premier film. Toutefois, comme annoncé en janvier dernier, les deux hommes vont retourner dans cet univers avec un troisième long-métrage. Celui-ci sera même porté par un gros casting.

Trois acteurs phares rejoignent la distribution

Deadline nous apprend que 28 années plus tard vient de s’attacher les services de trois acteurs réputés. À savoir Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson et Ralph Fiennes. L’identité des trois personnages qu’ils joueront reste un mystère pour le moment. Mais le nouveau film du réalisateur de Yesterday vient donc de frapper un grand coup.

En revanche, on attend toujours des nouvelles de l’éventuelle participation de Cillian Murphy à 28 années plus tard. Ce dernier était la star du premier film. En janvier dernier, il avait confié à The Independent qu’il adorerait faire partie de l’aventure. Reste à savoir si Danny Boyle et Alex Garland ont prévu de compter sur lui ou non.

Une trilogie au programme

Que Cillian Murphy revienne ou non dans 28 années plus tard, la saga va continuer de s’étendre après la sortie de ce film. Comme expliqué dans notre article de janvier, le long-métrage va lancer une trilogie.

Selon Deadline, Nia DaCosta devrait réaliser la deuxième partie de cette trilogie. Celle-ci pourrait être tournée directement à la suite du premier opus. Autant dire que le développement de la saga avance. On attend désormais d’avoir la date de sortie de 28 années plus tard.