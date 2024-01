28 jours plus tard : le 3e film arrive et lancera une trilogie !

Après "28 jours plus tard" et "28 semaines plus tard", un troisième film va enfin voir le jour avec "28 années plus tard". Danny Boyle et Alex Garland sont de retour pour lancer même une trilogie.

28 jours plus tard : le retour des zombies

Les amateurs de film de zombies se doivent de connaître 28 jours plus tard (2003), film culte signé Danny Boyle. Dedans, Cillian Murphy interprète Jim, un garçon qui se réveille de 28 jours de coma et qui découvre que le monde a bien changé. L'Angleterre a été ravagée par une pandémie d'infectés. Il semble alors être le seul survivant à Londres, au milieu de zombies bien énervés.

28 jours plus tard ©DNA Films

Le film avait été un beau succès à sa sortie et l'aventure s'était poursuivi en 2007 avec la suite 28 semaines plus tard - réalisé cette fois par Juan Carlos Fresnadillo avec, entre autres, Imogen Poots, Robert Carlyle, Rose Byrne et Jeremy Renner. Un autre réussite qui laissait présager un troisième film. Seulement celui-ci s'est fait attendre durant toutes ces années. Pourtant, ces derniers temps, c'est tantôt le réalisateur, tantôt l'acteur Cillian Murphy qui se disaient prêts à revenir pour un troisième film. Le rêve de beaucoup de fans mais qu'on espérait de moins en moins. Jusqu'à aujourd'hui avec cette bonne nouvelle offerte par The Hollywood Reporter.

28 années plus tard va lancer une trilogie

Le média américain affirme qu'une suite est désormais en production. Danny Boyle et Alex Garland (scénariste du premier film) seront de retour pour diriger ce 28 années plus tard (titre français non officiel, 28 Years Later en VO). Mieux encore, ce nouvel opus pourrait donner lieu à d'autres longs-métrages pour former une trilogie. À voir alors s'il s'agira d'une suite directe de 28 jours plus tard ou d'un tout nouveau récit dans le même univers.

Le projet doit être présenté prochainement à des studios et des services de streaming dans l'espoir d'un achat. Le budget de chaque film pourrait être d'environ 75 millions de dollars. Plusieurs noms ont été annoncés pour assurer la production aux côtés de Danny Boyle et Alex Garland. Le premier devrait au moins réaliser le premier film, tandis que le second assurera l'écriture des trois opus de la trilogie.

On ne sait pas encore si Cillian Murphy reviendra pour jouer dans cette suite de 28 jours plus tard. Mais l'acteur sortant de l'immense succès d'Oppenheimer, sa présence aiderait certainement au développement.