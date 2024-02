28 années plus tard : une nouvelle décevante pour le film ?

Le nouveau film de la franchise "28", initiée en 2002 avec "28 jours plus tard", est sur de bons rails et vient d'être acquis par un studio prestigieux. À l'occasion de cette acquisition, quelques informations ont filtré, notamment sur le potentiel retour de Cillian Murphy...

28 ans plus tard se précise

Comme nnoncé par The Hollywood Reporter, ce sont les studios Sony qui vont développer le projet très attendu 28 années plus tard. Vingt-deux ans après 28 jours plus tard, qui avait redéfini le genre du film de zombies, le duo Danny Boyle à la réalisation et Alex Garland à l'écriture se reforme pour ce nouveau film, avec l'espoir de lancer une trilogie.

Jim (Cillian Murphy) - 28 jours plus tard ©20th Century Fox

Avec l'annonce de l'acquisition du film par Sony Pictures, d'autres précisions ont été données. Le deal porte sur deux films, dont le deuxième serait une "partie 2". La tendance serait donc au diptyque, sans pour autant exclure plus tard un troisième film. Danny Boyle devrait ne réaliser que le premier film, mais Alex Garland est lui à l'écriture des deux films. Les deux hommes sont producteurs, comme ils l'étaient sur 28 semaines plus tard, suite du 28 jours plus tard, sorti en 2007. Les deux films compris dans cette acquisition devrait chacun disposer d'un budget aux alentours des 60 millions de dollars.

Cillian Murphy producteur mais pas acteur ?

Autre information, de taille, Cillian Murphy fait partie de l'aventure, mais pour le moment en tant que producteur exécutif. C'est avec 28 jours plus tard que l'acteur irlandais s'est révélé au grand public, dans le rôle de Jim, un jeune homme qui se réveille d'un coma de 28 jours et découvre Londres déserté, suite à une épidémie qui a transformé la population en zombies enragés.

Depuis, Cillian Murphy est devenu un des acteurs fétiches de Christopher Nolan et s'est attiré une reconnaissance mondiale pour sa performance dans la série Peaky Blinders. En 2023, il est définitivement consacré avec Oppenheimer, dont il tient le rôle-titre. Pour cette performance, il a déjà obtenu le Golden Globe du Meilleur acteur et est le favori dans cette catégorie pour les Oscars 2024.

En août 2023, interrogé sur l'hypothèse d'une réunion avec Danny Boyle et Alex Garland pour un nouveau film 28, il avait répondu :

J'arriverai dans la seconde. J'ai fait deux films avec ces gars (28 jours plus tard et Sunshine). Et j'adorerais travailler de nouveau avec eux.

C'est une bonne nouvelle que Cillian Murphy soit annoncé à la production du film, mais ce serait aussi une déception s'il devait en rester là et ne pas apparaître à l'image. En effet, personnage principal du premier film et ayant survécu à ses événements, il serait idéal qu'il y apparaisse. Et devenu depuis un acteur de la A-List, sa présence au casting serait un avantage pour attirer les spectateurs dans les salles de cinéma, là où Danny Boyle et Alex Garland ont insisté vouloir faire découvrir 28 ans plus tard.

Mais c'est aussi dans cette perspective qu'il serait aussi bon de garder secrète sa présence au casting, pour en faire une annonce au retentissement plus grand le moment venu...