30 jours de nuit : pourquoi Josh Hartnett s'est longtemps éloigné d'Hollywood ?

À la fin des années 2000, "30 jours de nuit" est le dernier film marquant dans lequel Josh Hartnett apparaît au cinéma. L'acteur se fait ensuite discret, notamment parce qu'il a du mal à gérer la célébrité mais aussi parce que certains de ses refus lui valent une mise à l'écart de la part des grands studios hollywoodiens.

30 jours de nuit : les vampires envahissent l'Alaska

Adaptation de la bande dessinée éponyme créée par Steve Niles et Ben Templesmith, 30 jours de nuit marque le retour à la réalisation de David Slade après l'éprouvant Hard Candy. Sorti en 2008, ce film d'horreur fait voyager le spectateur dans la petite ville de Barrow, en Alaska, où les habitants s'apprêtent à ne plus voir le soleil pendant un mois. Si certains préfèrent s'en aller pour ne pas se retrouver dans l'obscurité, d'autres restent, comme le shérif Eben Oleson (Josh Hartnett).

Le policier et son ex-compagne Stella (Melissa George), qui n'a pas réussi à quitter la ville à cause d'un accident, sont très vite témoins de plusieurs événements inquiétants après l'arrivée d'un mystérieux étranger (Ben Foster), qui montre des signes d'agressivité et sabote tous les moyens de communication. Ils découvrent très vite que cet homme n'est pas venu seul lorsque des créatures effectuent un véritable carnage dans la bourgade. Pour tenir pendant un mois face à ces vampires menés par Marlow (Danny Huston), les survivants se réfugient dans un grenier. Manquant progressivement de vivres, ils élaborent un plan pour tenter de s'en sortir...

Marlow (Danny Huston) - 30 jours de nuit ©SND

Alors que l'acteur est à l'époque la coqueluche d'Hollywood, 30 jours de nuit est le dernier projet marquant de Josh Hartnett au cinéma à la fin des années 2000. Révélé par The Faculty, Virgin Suicides ou encore Pearl Harbor, le comédien se fait par la suite nettement plus discret, continuant de tourner dans des projets plus modestes et dont la plupart passent inaperçus.

"Je ne faisais confiance à personne"

Josh Hartnett recommence à faire parler de lui à partir de 2014 avec l'excellente série Penny Dreadful, dans laquelle il donne la réplique à Eva Green et Timothy Dalton. À l'époque, l'acteur évoque sa mise en retrait remarquée auprès du magazine Details. Cité par Us Weekly, il déclare :

Je faisais la couverture de tous les magazines. Je ne me sentais pas bien dans ma peau, j'étais seul, je ne faisais confiance à personne.

Ethan Chandler (Josh Hartnett) - Penny Dreadful ©Showtime

S'il décide de renoncer à sa place de choix dans l'industrie hollywoodienne, c'est parce qu'il vit mal certaines expériences, à commencer par le tournage de Hollywood Homicide, pendant lequel il a beaucoup de mal à s'entendre avec Harrison Ford. Le comédien comprend qu'il ne veut pas être une star de ce calibre, comme il le confie à Mr Porter en 2021 :

J'ai décidé d'avoir une vie. (...) Cela a toujours été mon principal objectif. (...) Les gars qui sont tout en haut sont terrifiés à l'idée que quelqu'un arrive derrière eux. Si c'est votre véritable ambition, d'être au top tout le temps, alors vous allez passer toute votre vie à regarder par-dessus votre épaule. Je n'ai jamais voulu ça. Je veux faire du bon travail avec des gens que j'apprécie et passer mon temps libre avec des gens que j'aime.

Le refus de plusieurs rôles emblématiques

À son apogée, John Hartnett est par ailleurs approché pour incarner deux célèbres super-héros : Superman et Batman. Concernant le premier, l'acteur se souvient auprès de Mr Porter :

À l'époque, c'était évident pour moi de refuser. On me proposait des films de très grands réalisateurs. Et Superman était un risque. Oui, il y avait beaucoup d'argent en jeu, mais ce n'était pas une fin en soi.

Eben Oleson (Josh Hartnett) - 30 jours de nuit ©SND

Le comédien se montre plus nuancé lorsqu'il aborde le fait de ne pas avoir tourné pour Christopher Nolan, avec lequel il parle du Chevalier Noir au cours d'une discussion, d'après The Guardian. Cité par El País, Josh Hartnett ne masque pas ses regrets, affirmant à ce sujet :

J'ai définitivement dit non aux mauvaises personnes. J'ai dit non parce que j'étais fatigué et que je voulais passer plus de temps avec mes amis et ma famille. C'est mal vu dans cette industrie... J'ai appris ma leçon quand Christopher Nolan et moi avons parlé de Batman.

Il ajoute auprès de The Guardian :

Ils me regardaient comme quelqu'un qui avait mordu la main qui m'avait nourri. Ce n'était pas ça. Je ne l'ai pas fait pour être récalcitrant ou rebelle. (...) J'ai essayé de trouver des plus petits films et en faisant ça, j'ai coupé les ponts avec les gros studios parce que je ne participais pas à leurs projets. Nos objectifs n'étaient pas les mêmes.

Des années plus tard, Josh Hartnett a bel et bien pu collaborer avec Christopher Nolan. L'acteur fait partie de la distribution phénoménale d'Oppenheimer aux côtés de Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh, Matt Damon, Robert Downey Jr., Gary Oldman ou encore Kenneth Branagh.