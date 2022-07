365 Jours 3 : Netflix dévoile une date et les premières minutes du film

Netflix a dévoilé les quatre premières minutes de "365 Jours : L'Année d'après", troisième opus de sa saga érotique. La plateforme a également annoncé une mise en ligne pour le mois d'août.

365 Jours : la saga érotique de Netflix

Qu'on l'aime ou non, la saga 365 Jours est devenue un phénomène sur Netflix. D'abord sujette à un bad buzz avec un premier film pointé du doigt par certains y voyant une apologie du viol (une pétition pour le retrait du film a même été lancée). Puis, c'est l'érotisme proposé qui a retenu l'attention, bien plus que le scénario ou le jeu des acteurs. En effet, 365 Jours n'y va pas par quatre chemins avec des scènes de sexe sulfureuses inspirées par une certaine imagerie porno sous filtre Instagram. Le résultat n'est pas un chef-d'œuvre, mais est devenu un gros succès de Netflix.

365 Jours : Au lendemain ©Netflix

Logiquement, la plateforme a continué d'adapter les romans de Blanka Lipinska avec un second opus : 365 Jours : Au lendemain. Plus de polémique cette fois, mais juste un film mal réalisé avec une succession de scènes de sexe. Pour rappel, du côté de l'histoire, 365 Jours met en scène Laura, kidnappée par le mafieux Massimo, qui souhaite qu'elle tombe amoureuse de lui. Celle-ci a fini par succomber à son charme. Et dans le second film, le couple se marie.

Mais leur idylle tourne vite court lorsque Laura surprend son compagnon avec une autre. Un trahison qui la mènera à filer avec Nacho, un rival de Massimo, sans savoir qu'elle a n réalité été piégée par le jumeaux de son époux.

Le troisième film arrive bientôt

365 Jours : Au lendemain s'est conclu avec un affrontement entre Massimo et son frère, et Laura victime d'une balle perdue. La grande question est alors : est-elle morte ? C'est justement sur cette interrogation que jouent les premières minutes de 365 Jours : L'Année d'après, qui ont été dévoilée par Netflix (en une d'article). Pendant quatre minutes, on voit les principaux protagonistes attristés, vraisemblablement par la perte de Laura. Surtout, Massimo se place devant une tombe en cachant le nom inscrit dessus. Finalement, après une longue scène où il menace le clan adversaire de Nacho, on découvre que la tombe est en réalité celle de son frère. Massimo a-t-il après cela retrouver Laura ? Très certainement...

En plus de ces quelques minutes, la plateforme de streaming a indiqué la date de diffusion de 365 Jours : L'Année d'après. Il n'aura donc pas fallu attendre très longtemps pour découvre ce troisième opus. Puisqu'alors que le second film est sorti le 27 avril, c'est dès le 19 août que les abonnés Netflix pourront découvrir le long-métrage.