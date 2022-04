365 Jours Au lendemain : au programme de la suite du film érotique Netflix

"365 jours : Au lendemain" est disponible sur Netflix. Voici ce qui vous attend dans cette suite du film érotique polonais qui a cartonné sur Netflix en 2020.

365 Jours, retour sur un succès inattendu

En pleine période de Covid, le film polonais 365 Jours est sorti du lot sur Netflix. Un drame érotique adapté du roman de Blanka Lipińska qui a marqué les esprits en grande partie pour ses scènes de sexe. En effet, si généralement les films de divertissement sont plutôt soft là-dessus, 365 Jours a de son côté "modernisé" la chose avec des parties de jambes en l'air clairement influencée par une sorte de fantasme pornographique.

365 Jours ©Netflix

De plus, le film a suscité des retours négatifs puisque l'histoire met en scène Laura (Anna-Maria Sieklucka), une femme qui est kidnappée par Massimo (Michele Morrone), un chef de la mafia. Ce dernier souhaite qu'elle tombe amoureuse de lui et n'a rien trouvé de mieux pour cela que de l'enlever. Il lui donne alors 365 jours pour tomber sous son charme. Une année durant laquelle il lui montrera notamment sa vie de luxe. De nombreuses personnes se sont indignées devant cette représentation de la séquestration comme outil de romance. Certains y voyant une apologie du viol, une pétition pour le retrait du film a été mise en place.

Mais comme il n'y a visiblement pas de mauvaise pub et que Netflix a obtenu des chiffres de visionnage impressionnants, c'est sans surprise que la plateforme a développé une suite, 365 Jours : Au lendemain, adaptée du second tome de la trilogie de Blanka Lipińska.

Sea, sex and sun au programme de la suite

Alors que le premier opus se terminait sur un cliffhanger, avec la possibilité que Laura ait été tuée, on la découvre en pleine forme dans les premières minutes de 365 jours : Au lendemain. En tenue de mariée, elle s'apprête à épouser Massimo. On apprend alors que l'accident a été sans gravité, si ce n'est que Laura était enceinte et a perdu l'enfant. Un drame qu'elle n'a pas dit à Massimo et qu'elle compte bien lui cacher jusqu'à la fin.

Le couple va donc profiter de sa lune de miel. Pour ne pas décevoir les fans du premier film, on assiste logiquement à un enchaînement de scènes de sexe façon soft porn. Des séquences qui alternent avec peu de dialogues mais des paysages et des décors luxueux en pagailles filmés comme un post Instagram. En bref, la même recette est appliquée ici.

365 Jours : Au lendemain ©Netflix

Le hic dans l'histoire d'amour de Laura et Massimo viendra alors du fait que la jeune femme commence sérieusement à s'ennuyer et que son époux, dans sa volonté de la protéger, ne la laisse rien faire. Et c'est justement au moment où le couple commence doucement à battre de l'aile que Laura assistera à une scène terrible, la poussant à fuir Massimo aux côtés de Nacho (Simone Susinna), un beau jardinier.

Tout cela est-il vrai ou Laura a-t-elle été manipulée par les ennemis de Massimo pour le quitter ? Et les intentions de Nacho sont-elles vraiment bonnes ? Pour le savoir, rendez-vous sur Netflix pour voir 365 jours : Au lendemain.