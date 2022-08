365 Jours L'Année d'après : les fans en colère contre la fin

Netflix a mis en ligne le troisième et, a priori, dernier film de la saga "365 Jours". Les fans attendaient de découvrir la conclusion de l'histoire d'amour entre Laura et Massimo. Mais la fin ouverte n'a pas convaincu tout le monde.

La saga 365 Jours est terminée

En 2020, Netflix lançait 365 Jours et un mini-scandale éclatait. Le long-métrage mettant en scène Laura, enlevée par Massimo qui souhaite qu'elle tombe amoureuse de lui, certains se sont insurgés et ont même lancé une pétition pour retirer le film. Mais au-delà de cette relation toxique, les spectateurs ont surtout retenu les scènes de sexe sulfureuses. Devant l'immense succès, la plateforme de streaming n'a pas tardé à produire des suites, en se basant toujours sur les romans de Blanka Lipińska.

365 Jours : l'année d'après ©Netflix

On a ainsi vu la relation entre Massimo et Laura évoluer dans 365 Jours : Au Lendemain. Ils sont devenus un couple qui ne manque pas une occasion de s'envoyer en l'air en toutes circonstances. Seulement, les rivaux de Massimo (qui, on le rappelle, est un mafieux) s'arrangent pour semer le chaos entre eux. Une manipulation qui poussera Laura à tomber dans les bras du ténébreux Nacho. Puis, les choses ne sont pas allées en s'arrangeant dans 365 Jours : L'Année d'Après, qui voit le couple au plus mal tandis que Laura se rapproche de plus en plus de Nacho. Mais à la fin, il lui faut choisir...

Une fin "éclatée"

Cette fin, justement, a de quoi laisser perplexe. Alors que Massimo et Laura se retrouvent sur une plage pour discuter. Massimo sait pour Nacho, et raconte à sa compagne qu'un livre de son enfance disait que "lorsqu'on aime quelqu'un, il faut le laisser s'en aller. Mais si la personne revient, elle est à nous pour toujours. Dans le cas contraire, c'est qu'elle n'était pas faite pour nous". Avant de conclure par un "Tu vas rester près de moi bébé ?", qui clos 365 Jours. Une fin ouverte donc, qui ne dit pas clairement si Laura revient dans les bras de Massimo ou pas. Et ce choix n'a pas convaincu certains spectateurs, qui se sont insurgés sur Twitter.

Plusieurs fans espèrent que cette fin servira d'ouverture à un quatrième film, car, en l'état, la conclusion ne satisfait pas grand monde. Pas sûr néanmoins que Netflix poursuive. Quand on voit la vitesse avec laquelle la plateforme a sorti les deux suites, on a le sentiment d'une volonté de s'en débarrasser au plus vite et de profiter seulement d'un buzz éphémère.

Enfin, rappelons que 365 Jours est tiré de romans. Mais Netflix a décidé de s'éloigner de la fin de l'œuvre littéraire, comme le rappelle une spectatrice en colère, toujours sur Twitter. Si vous n'avez pas aimé ce final, vous pourrez donc toujours vous tourner vers les livres.