22 ans après 3 Zéros, la suite 4 Zéros se dévoile dans une bande-annonce délirante

Après avoir annoncé la sortie de "4 Zéros" pour le mois d'octobre, le distributeur SND a dévoilé la première bande-annonce de la suite du film "3 Zéros".

22 ans après, la suite de 3 Zéros arrive

Les amateurs de ballon rond doivent encore s'en souvenir. D'autant plus les supporters du PSG, qui en 2002 voyaient des joueurs comme Ronaldinho, Jay-Jay Okocha ou encore Bernard Mendy côtoyer Lorànt Deutsch en joueur fictif nommé Tibor Kovacs. C'était dans 3 Zéros (2002), comédie footballistique de Fabien Onteniente qui, après l'univers de la Jet Set (2000) et avant celui du Camping (2006) donnait à voir les dessous de ce monde bien particulier. Car au-delà des joueurs, le réalisateur s'attardait aussi sur les agents, désireux de voir leur petit prodige exploser au haut niveau. Gérard Lanvin et Samuel Le Bihan ont ainsi partagé l'affiche du film, qui attira tout de même 1,2 million de spectateurs et de spectatrices en salles.

Plus de 20 ans plus tard, alors que le football a bien changé, Fabien Onteniente va proposer la suite, 4 Zéros. Prévu initialement pour 2025, le long-métrage a finalement été avancé au 23 octobre. Pour nous y préparer, le distributeur SND a dévoilé la bande-annonce (vidéo en une d'article).

Du beau monde dans la bande-annonce de 4 Zéros

On retrouve sur ces images Gérard Lanvin qui reprend son rôle d'Alain Colonna. Ce dernier s'est posé à Tahiti pour profiter de sa retraite. Mais revoilà sa sœur Sylvie (Isabelle Nanty), qui a refait sa vie avec José Pinto (Didier Bourdon), et dont le fils Manu (Paul Deby) rêve de dénicher un nouveau talent. Ce dernier pose son dévolu sur Kidane (Mamadou Haïdara), un jeune prodige qui attire déjà l'attention d'autres agents. C'est pour cette raison qu'Alain est appelé à la rescousse, pour les aider à faire face à DZ (Kaaris), un agent très influent. Alain va pour cela faire appel à la "vieille génération" (comme Guy Roux) et faire passer José pour le directeur sportif d'un club.

4 Zéros ©SND

Comme dans le premier opus, le club de la capitale sera l'objectif premier pour le jeune joueur et son entourage. Fabien Onteniente a visiblement pu à nouveau collaborer avec le PSG puisqu'on peut voir plusieurs joueurs actuels en plein entrainement. D'autres personnalités du monde du foot sont déjà visibles sur ces images, comme Paul Pogba. Hors sportifs, la distribution est complétée par l'actrice et chanteuse Shy'm, ainsi que le vidéaste marseillais Mohamed Henni.

4 Zéros sera à découvrir en salles le 23 octobre.