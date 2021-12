47 Ronin : on en sait plus sur la suite du film avec Keanu Reeves

Universal Studios vient d'officialiser le lancement d'une suite à « 47 Ronin », le blockbuster porté par Keanu Reeves sorti en 2013. Une suite qui devrait apparemment se faire sans le comédien principal du premier opus.

47 Ronin : un tournage presque 100% asiatique

En 2013, le metteur en scène Carl Rinsch réalise 47 Ronin pour Universal Studios. Si la tête d'affiche du film est bien Keanu Reeves, le reste de la distribution est composée à 100% de comédiens d'origine asiatique avec notamment Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano ou encore Kô Shibasaki. Le but était de rendre hommage à la superbe légende des 47 Ronin. Malheureusement, le long-métrage a reçu des critiques mitigées et s'est écrasé au box-office. En effet, pour un budget de 175 millions de dollars, le film n'en a rapporté que 151 millions. Un sacré échec qui a expliqué l'absence de suite. Pourtant, presque dix ans plus tard, Universal Studios s'est décidé à produire un deuxième film.

Au casting de "47 Ronin 2"

En effet, Universal a officialisé la production d'un "47 Ronin 2". A l'heure actuelle, on ne sait pas grand chose du projet, si ce n'est un début de casting (révélé via Comingsoon). Le film sera composé d'une distribution notamment portée par Anna Akana. La comédienne est apparue dans Ant-Man et plus récemment dans la série Jupiter's Legacy le temps de quatre épisodes.

Mark Dacascos (John Wick 3), Teresa Ting (Orange Is the New Black), Mike Moh (Once Upon a Time in Hollywood), Dustin Nguyen (Little Fish), Yoshi Sudarso (Buffalo Boys) et Chris Pang (Crazy Rich Asians) sont également annoncés. Le long-métrage sera écrit par John Swetnam, qui sera épaulé par le duo Aimee Garcia et Aj Mendez.

Une suite dans les temps modernes

Glenn Ross, le directeur général et vice-président exécutif d'Universal Entertainment n'a pas caché son engouement concernant ce projet, en précisant qu'il se déroulera cette fois dans les temps modernes :

Nous sommes ravis de continuer l'histoire de ces anciens guerriers samouraïs japonais avec ce prochain chapitre de la franchise de films 47 Ronin qui se déroule dans les temps modernes. Cette toute nouvelle production met en avant certaines des vedettes internationales les plus talentueuses d'aujourd'hui. Nous pensons que les fans du monde entier seront ravis de la vision du réalisateur Ron Yuan.

47 Ronin ©Universal Pictures

Cette suite est déjà en production à Budapest sous la direction de Ron Yuan. Cet ancien comédien, qui est notamment apparu dans des films comme La Chute de la Maison Blanche, Independance Day : Resurgence ou Fast and Furious 4, est passé derrière la caméra depuis peu. Il a notamment mis en scène le court-métrage Three Bullets et la comédie musicale Step up year of the dance.

L'intrigue de 47 Ronin 2 se déroulera donc dans le monde moderne où les différents clans des samouraïs ont continué d'exister dans le plus grand des secrets pendant plusieurs siècles. Cette suite, attendue courant 2022, sortira normalement uniquement en streaming. Quant à Keanu Reeves, aucune déclaration n'a été faite concernant son éventuel retour, mais c'est peu probable.