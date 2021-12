Cinquante Nuances de Grey : cet acteur de Son's of Anarchy devait incarner Christian

Jamie Dornan fut révélé par le film "Cinquante Nuances de Grey". Pourtant, à l'origine c'est un acteur de Son's of Anarchy qui devait incarner le célèbre Christian Grey !

Cinquante Nuances de Grey : une saga à succès

C'est la saga érotique qui fait encore et toujours parler d'elle. Sorti en 2015, Cinquante Nuances de Grey est l'adaptation du bestseller d'E. L. James. Réalisé par Sam Taylor-Wood, ce premier volet de la trilogie se concentre sur Christian Grey et Anastasia Steele, interprétés respectivement par Jamie Dornan et Dakota Johnson.

Afin de rendre service à sa locataire, Anastasia Steele doit interviewer le richissime Christian Grey. Séduite par la personnalité de l'homme d'affaire, elle va être amenée à le revoir. Ce dernier va chercher à la dérouter en lui faisant d'étranges propositions. Malgré ses doutes et ses peurs, la jeune femme va se prêter au jeu. Finalement, le couple va finir par entretenir une relation sadomasochiste.

Cinquante Nuances de Grey © Universal Pictures

Le film connaît un immense succès, et rapporte plus de 500 millions de dollars au box-office mondial. Et si aujourd'hui, tout le monde a en tête le visage du couple star, ce dernier aurait pu être totalement diffèrent.

Charlie Hunnam : premier choix de la production

Aujourd'hui impossible de penser à Christian Grey sans avoir en tête l'image de Jamie Dornan. Pourtant, son arrivée au casting de Cinquante Nuances de Grey a été plutôt tardive. À l'origine, l'acteur ne faisait même pas partie du projet. Au terme du casting, c'est Charlie Hunnam qui avait été choisi pour incarner Christian Grey.

Découvert à l'âge de 9 ans, Charlie Hunnam fait ses débuts dans des séries britanniques comme Byker Grove et Queer as Folk. Il enchaine ensuite les séries aux États-Unis sans toutefois se faire remarquer. En 2002, il se lance dans le cinéma dans le thriller Abandon. Il commence à se faire remarquer dans Retour à Cold Mountain puis Hooligans ou il partage l'affiche avec Elijah Wood et Claire Forlani. En 2006, il évolue dans le film post-apocalyptique acclamé par la critique Les Fils de l'homme, d'Alfonso Cuarón. Il est alors choisi pour le rôle principal d'une nouvelle série dramatique : Sons of Anarchy. C'est la consécration pour l'acteur qui incarnera le célèbre Jax Teller de 2008 à 2014.

S'il tourne en parallèle de la série quelques longs-métrages, c'est surtout à la fin de la série que l'acteur fait son retour au cinéma. Après Pacific Rim, il décroche un rôle dans Crimson Peak. C'est à cette période que Sam Taylor-Wood jette son dévolu sur l'acteur. Elle souhaite lui confier le rôle du séducteur Christian Grey dans Cinquante Nuances de Grey...

L'acteur accepte et se désiste finalement moins d'un mois avant le début du tournage poussant la production à se tourner vers Jamie Dornan ! Pour expliquer l'abandon du projet, Charlie Hunnam évoque alors un agenda trop chargé. Il faut dire qu'à ce moment-là, l'acteur concilie déjà son rôle dans les Son's et son rôle dans Crimson Peak.

Je n'aurais pas signé pour le film si je n'avais pas voulu le rôle de Christian Grey. Mais l'offre est tombée au mauvais moment. Ma vie était compliquée l'an dernier et même si je suis tombé amoureux de ce personnage, j'étais sous l'eau. J'aurais dû terminer les prises de vues de 'Sons' vers 11h du soir puis prendre un avion pour Vancouver pour filmer 'Fifty', manquer la première semaine de répétition et commencer à jouer Christian dès le lundi. A peine ce tournage bouclé, je serai parti sur celui de Crimson Peak à Toronto. Franchement, j'aurais fini par craquer. C'était un coup à faire une dépression nerveuse.

Très investi dans ses rôles, l'acteur a ajouté qu'il aurait eu énormément de mal à s'imaginer dans la peau de Christian Grey, à peine 48h après avoir quitté celle de Jax Teller. Une décision murement réfléchie donc. Finalement, le tournage de Cinquante Nuances de Grey a bien été repoussé suite à ce désistement de dernière minute. Juste le temps de caster celui qui deviendra pour tous, le visage de Christian Grey...