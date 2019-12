6 Underground : Ryan Reynolds se dédouble dans le film

Vous avez aimé ? Partagez :

Ryan Reynolds est partout. À l’affiche de 6 Underground, le film de Michael Bay sorti sur Netflix, il y joue sa partition d’action hero décalé, et il semblerait qu’il y fasse une apparition en tant que… lui-même. Troll génial ou coïncidence ?

6 Underground est la petite sensation du moment. Le film Netflix de Michael Bay est disponible depuis le 13 décembre sur la plateforme, et il ne manque pas de faire parler (notre critique ici). Film de pure action et d’une explosivité inédite, ses qualités comme ses nombreux défauts en font un objet hors du commun. Un film qui s’affranchit notamment de toute vraisemblance, et qui de mieux pour faire vivre un tel délire que Ryan Reynolds ? Comme l’a repéré un fan très attentif, Ryan Reynolds fait un caméo dans le film, alors que son personnage est en pleine poursuite.

6 Underground : un troll volontaire ?

Lors du tournage en Italie, en septembre 2018, Ryan Reynolds a posté une vidéo, où il dit ironiquement que les meilleurs moments de tournage avec Michael Bay sont les moments calmes, apaisés, alors qu’une course-poursuite se déroule derrière lui.

Attention, l’oeil doit être vif. Si l’on stoppe 6 Undergound à 14 minutes et 42 secondes, on peut apercevoir un homme contre un mur à l’arrière plan, dos à l’action, dans une séquence qui semble terriblement proche de la cascade qui se déroule dans la vidéo promotionnelle. Même action, même mur rouge, même silhouette, modèles des véhicules correspondants…

Etait-ce prévu ? Volontaire ? Est-ce passé inaperçu au montage ? Difficile à dire, parce que si nous étions dans un autre film avec un autre acteur, ce serait très certainement une erreur. Mais dans ce film particulièrement, et avec Ryan Reynolds, rien n’est impossible. En effet, tout en décontraction et mélange des genres, l’acteur de Deadpool semble s’être trouvé un genre pour lui tout seul, où il s’amuse à incarner plus ou moins le même personnage, action hero cynique et ironique, qu’il prolonge dans sa vie publique. Son prochain film Free Guy devrait a priori être l’aboutissement de cette confusion volontaire et toujours surprenante.