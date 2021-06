À couteaux tirés 2 : Daniel Craig change de look sur une première image

Le tournage de « À couteaux tirés 2 » a déjà débuté sous la direction de Rian Johnson. Une toute première image de Daniel Craig, de retour dans le rôle du détective Benoit Blanc, vient de fuiter sur le net. Et il a changé de look !

À couteaux tirés : un succès inattendu

En 2019, Rian Johnson, l’homme derrière Looper et Star Wars : Les Derniers Jedi, a mis en scène À couteaux tirés. Un film à enquête ludique et divertissant, qui rend hommage aux œuvres d'Agatha Christie, porté par un casting explosif notamment composé de Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Toni Collette, ou encore du regretté Christopher Plummer. Quant à Daniel Craig, c’est lui qui endosse le rôle du personnage principal : le détective Benoit Blanc.

À couteaux tirés ©Lionsgate

À couteaux tirés s’est avéré être un succès surprise au box-office. Ce film choral a séduit la presse et les spectateurs et a rapporté plus de 311 millions de dollars de recettes (pour un budget de 40 millions). Face à ce triomphe, Netflix a racheté la franchise à Lionsgate pour 450 millions de dollars. Le but est de développer cet univers à travers une suite évidemment, mais également d'autres projets.

Daniel Craig se dévoile déjà

Ainsi, Rian Johnson travaille actuellement sur À couteaux tirés 2 pour le compte de la plateforme. Du premier opus, seul Daniel Craig va revenir dans cette suite. Le reste de la distribution se compose pour le moment de Janelle Monae, de Dave Bautista, d’Edward Norton, de Kate Hudson et de Kathryn Hahn. Comme pour le premier chapitre, le réalisateur veut signer un film choral qui va emmener le personnage de Daniel Craig dans un épais mystère. On ne sait pour le moment rien de l’intrigue, à part que celle-ci va se dérouler en Grèce.

Le compte Twitter Films to Films vient de dévoiler la toute première image de Daniel Craig de retour dans la peau de l’inspecteur Blanc. D’après son style vestimentaire, l’intrigue du film va se dérouler en plein été, contrairement au premier film qui se plaçait dans une période automnale. A l’heure actuelle, ce deuxième opus n’a pas encore de date de sortie, mais devrait proposer aux fans une nouvelle enquête passionnante. Le mystère reste entier !