À couteaux tirés : Netflix achète les suites contre un énorme chèque

Nous savons depuis l'année dernière que la belle surprise "À couteaux tirés" devait obtenir une suite, toujours avec Rian Johnson aux commandes. Un invraisemblable virage vient d'être pris par le projet avec son acquisition par Netflix contre un énorme chèque. Et, bonne nouvelle : il n'est pas question que d'un film !

À couteaux tirés : une truculente partie de Cluedo

À couteaux tirés est le genre de divertissement populaire que l'on aimerait voir plus souvent sur nos écrans. Rian Johnson s'est entouré d'un casting de folie pour ce whodunnit filmique réjouissant. Daniel Craig interprétait Benoit Blanc, un détective engagé par un client qui ne disait pas son nom pour résoudre une troublante affaire. Harlan Thrombey, un riche et populaire auteur de romans, était retrouvé mort chez lui. Blanc devait essayer de démêler le vrai du faux en enquêtant auprès d'une famille loin d'être unie. À force de fouiller, des secrets ressortaient et le chemin pour atteindre la vérité était jonché d'innombrables rebondissements.

Malgré son casting de luxe (Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Lakeith Stanfield, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Michael Shannon, Christopher Plummer, Don Johnson et Katherine Langford), À couteaux tirés restait une production à "seulement" 40 millions de dollars. Au box-office, elle en a rapporté 311 millions à travers le monde.

À couteaux tirés ©Metropolitan FilmExport

Netflix rafle les deux suites à prix d'or

En février 2020, Liongates confirmait par l'un de ses pontes qu'une suite était sur le feu. Benoit Blanc devait continuer d'être la figure centrale dans une affaire différente. Tout était encore flou sur la direction prise par le projet, sur les potentiels talents impliqués mais le simple fait de savoir que Rian Johnson était dans le coup nous rendait sereins. Un an plus tard, on n'entend plus parler du projet depuis un moment. La crise sanitaire a continué de perturber le monde du cinéma et l'heure n'est pas aux certitudes.

C'est dans ce contexte qu'un énorme retournement de situation vient de surprendre tout le monde. Deadline dévoile que Netflix a signé un deal pour décrocher les droits de deux suites d'À couteaux tirés. Les prochains opus, toujours réalisés par Rian Johnson, sortiront donc en exclusivité sur la plateforme.

Une acquisition qui fait grandement parler auprès des observateurs de l'industrie. Mais, fondamentalement, elle n'est pas si surprenante. Comme le précise le média américain, les géants du streaming étaient sur le dossier. Si Netflix a remporté la bataille, Apple et Amazon auraient aimé décrocher le gros lot. Cette concurrence a débouché sur un accord qui pèse - accrochez-vous bien - au minimum 400 millions de dollars. C'est à une démonstration de force que l'on assiste.

Un deal démesuré

Oui, 400 millions c'est irréfutablement énorme. Tentons alors d'essayer de comprendre comment une telle somme peut se justifier. Comme précisé plus haut, l'accord tient sur deux films et Netflix doit avoir l'envie de lancer une franchise qui pourrait s'installer sur la durée. En essayant de se projeter dans un futur très lointain, d'autres projets liés à l'univers ont une chance de voir le jour. Si le concept est de garder juste le détective Blanc pour des affaires variées, le potentiel est quasiment infini.

Benoit Blanc (Daniel Craig) - À couteaux tirés ©Metropolitan FilmExport

Ce n'est un secret pour personne que Netflix a de l'argent et son pouvoir d'achat a même été renforcé avec la crise. Alors que les exploitants galèrent à entrevoir le bout du tunnel, la firme a eu le champ libre pour conforter sa place et ne cesse de faire preuve d'une ambition gargantuesque. Souvenez-vous, il se disait qu'elle s'était renseignée pour s'emparer de Mourir peut attendre. Le modèle économique différent de celui des salles combiné à une forme olympique permise par la crise et à un appétit énorme font que Netflix se permet ce deal sans précédent pour À couteaux tirés.

Rien n'est encore sorti sur le scénario et le casting n'est pas assemblé. On espère que des grands noms seront de la partie pour cette autre affaire. Des informations tomberont prochainement car le début des prises des vues est déjà programmé pour la fin juin en Grèce. Une sortie d'À couteaux tirés 2 en 2022 est à envisager.