À couteaux tirés 2 : Daniel Craig promet une suite très différente du premier film

Le comédien Daniel Craig, en ce moment à l’affiche de « Mourir peut attendre », vient d’apporter quelques précisions concernant « À couteaux tirés 2 ». Il promet que cette suite sera très différente du premier film.

À couteaux tirés : une franchise en approche

En 2019, après être passé par la case Star Wars, le cinéaste Rian Johnson décide de revenir à un cinéma plus terre-à-terre en mettant en scène À couteaux tirés. Récit à tiroirs, enquête policière qui s’inspire des romans d’Agatha Christie, le long-métrage a rencontré un certain succès, que ce soit auprès de la presse professionnelle ou des spectateurs. Côté box-office, À couteaux tirés a rapporté plus de 311 millions de dollars de recettes pour un budget de 40 millions.

Un score impressionnant qui s’explique notamment par la distribution quatre étoiles de l’œuvre. Outre Daniel Craig, le casting se compose également d'Ana de Armas, de Michael Shannon, de Chris Evans, de Jamie Lee Curtis, de Don Johnson, de Toni Collette ou encore du regretté Christopher Plummer.

Benoit Blanc (Daniel Craig) - À couteaux tirés ©Lionsgate

Une suite qui sera totalement différente

Face au triomphe financier du premier film, Netflix a décidé de racheter la licence À couteaux tirés à Lionsgate. La célèbre plateforme a déboursé 450 millions de dollars pour acquérir les droits d’exploitation des deux suites du film de Rian Johnson. Ainsi, les deux prochains opus de la saga sortiront directement sur Netflix.

Récemment, lors d’une interview avec Empire, pour accompagner la sortie de Mourir peut attendre, Daniel Craig s’est étendu rapidement sur À couteaux tirés 2. L’acteur a alors confirmé que la production du film s’est terminée « il y a des semaines ». Il promet aussi que le film sera « très différent » du premier opus, et qu’il est « très excité à ce sujet » :

J'ai tellement de chance d'avoir Rian Johnson dans ma vie. C'est un si grand écrivain. Ce script est arrivé et je me suis dit : "Tu te moques de moi ?". Je ne pouvais pas croire qu'il voulait que je le joue. Maintenant, nous venons de terminer le deuxième, il y a des semaines. Ils viennent de terminer le tournage en Serbie. Oserais-je dire que c'est mieux ? On verra. Je ne veux pas provoquer le destin. C'est différent, et c'est ce qui est incroyable. C'est toujours un mystère pour Benoit Blanc, mais c'est très différent. Je suis très excité à ce sujet.

Pour le moment, À couteaux tirés 2 n’a pas encore de date de sortie. Concernant l’intrigue, celle-ci demeure encore secrète. On sait cependant que Rian Johnson et son équipe se sont rendus en Grèce pour tourner une partie du métrage. De même, la distribution de ce deuxième opus est déjà connue. Cette fois, Daniel Craig sera notamment entouré de Dave Bautista, d’Edward Norton, de Kathryn Hahn (qui aura prochainement sa propre série Marvel centrée sur Agatha Harkness), de Janelle Monáe (Antebellum), de Kate Hudson ou encore d’Ethan Hawke ! En attendant, vous pouvez retrouver Daniel Craig et Ana de Armas dans Mourir peut attendre :