À couteaux tirés 2 et 3 sur Netflix : les salaires mirobolants de Rian Johnson et Daniel Craig

"À couteaux tirés" avait été l'une des belles surprises de l'année 2019. Une suite était inévitable, chose qui a attiré Netflix et l'a convaincu de racheter à Lionsgate les droits d'auteur du film afin de produire et diffuser d'autres opus. Dans l'opération, on apprend, en outre, que Rian Johnson et Daniel Craig ont réalisé un juteux pactole.