À couteaux tirés 3 : une des meilleures actrices du moment et un acteur de Challengers au casting

Deux stars montantes rejoignent le casting de "À couteaux tirés 3", la prochaine enquête de Benoit Blanc, toujours incarné par Daniel Craig. Le film est prévu pour 2025 sur Netflix.

À couteaux tirés 3 : une nouvelle enquête pour Benoit Blanc !

La production À couteaux tirés 3 est en marche ! Il y a quelques jours, le réalisateur Rian Johnson donnait des premiers éléments sur cette troisième enquête de Benoit Blanc, le détective incarné par Daniel Craig, après À couteaux tirés (2019) et Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés (2022). À savoir un titre, Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery, qui pourrait être un indice sur la tournure de ce prochain film. Le cinéaste ayant précisé que ce qu'il aimait particulièrement avec les whodunnits était cette possibilité d'aborder différents genres du cinéma...

Suite à cette annonce du réalisateur, on attendait d'en savoir plus sur le casting qui accompagnera Daniel Craig. Car les précédents films avaient réuni un lot de stars, avec, entre autres, Ana de Armas, Chris Evans, LaKeith Stanfield, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Michael Shannon et Katherine Langford pour le premier, et Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Kate Hudson, Dave Bautista, ou encore Madelyn Cline pour le second film. L'attente n'aura pas été longue avant que les premiers noms de la distribution d'À couteaux tirés 3 soient annoncés. Parmi ceux-là, il y a le nom d'une actrice très en vue en ce moment, pour qui 2024 est une année quasi-parfaite.

Cailee Spaeny et Josh O'Connor face à Daniel Craig

En effet, à en croire Deadline, la comédienne Cailee Spaeny aurait été engagée pour jouer dans le film Netflix. Déjà en fin d'année 2023, on prévoyait dans un article qu'elle marquerait 2024. Et cela s'est confirmé. Cailee Spaeny s'est montrée excellente dans Priscilla(3 janvier 2024) de Sofia Coppola, où elle incarne Priscilla Presley, face à Jacob Elordi en Elvis. Elle avait d'ailleurs été récompensée à la Mostra de Venise en 2023 pour sa performance. Après cela, on a pu la voir au premier plan de Civil War (17 avril) face à Kirsten Dunst. On attend désormais avec impatience de la voir dans Alien: Romulus (14 août), pour lequel elle tient le rôle principal. Les premières images d'elle dans le film donnent en tout cas très envie.

En plus de Cailee Spaeny, Deadline affirme que Josh O'Connor aura, lui aussi, un rôle dans À couteaux tirés 3. L'acteur fait également beaucoup parler de lui ces derniers temps. Après avoir incarné Charles III dans The Crown (2019-2020), il atteint un autre niveau de notoriété grâce à Challengers, aux côtés de Zendaya et Mike Faist. Ce sont donc deux stars montantes que dirigera Rian Johnson pour son film. Il n'y a pas encore de détails sur les personnages qu'ils y interpréteront. Et d'autres noms devraient rapidement les rejoindre, car À couteaux tirés 3 est prévu pour 2025 sur Netflix.