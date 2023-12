Vous ne le savez pas encore, mais cette actrice américaine va marquer 2024

Peu connue du grand public jusqu'à présent, l'actrice Cailee Spaeny pourrait prendre une autre dimension en 2024 en apparaissant dans trois films très attendus et dans des genres variés.

Cailee Spaeny : un rôle à Oscar avec Priscilla

Retenez bien son nom : Cailee Spaeny. S'il y a bien une actrice qui pourrait se faire remarquer en 2024, c'est elle. En effet, la comédienne, née le 24 juillet 1998 dans le Missouri, a enchaîné les tournages prestigieux ces derniers temps, et on pourra voir le résultat durant les prochains mois. Et même si elle n'est pas nouvelle dans le milieu, étant apparue dans Pacific Rim Uprising (2018), Vice (2018) ou encore The Craft : Les Nouvelles sorcières (2020), c'est avec trois films à venir qu'elle devrait davantage marquer les esprits.

Cailee Spaeny - Priscilla ©ARP Selection

Dès les premiers jours de janvier, on la verra transformée dans Priscilla (3 janvier 2024) de Sofia Coppola, dans lequel elle incarne Priscilla Presley, face à Jacob Elordi en Elvis. Sa performance lui a déjà valu d'être récompensée à la Mostra de Venise en 2023. Elle a depuis obtenu une nomination aux Golden Globes 2024 dans la catégorie Meilleure actrice dans un film dramatique, et pourrait continuer sa route jusqu'aux Oscars.

Au cœur d'une guerre civil

Priscilla est le genre de rôle qui bouleverse une carrière, qui peut amener son interprète à prendre une autre dimension, et cela s'est ressenti dès les premières images du film tant la comédienne est méconnaissable par rapport à ce qu'on connaissait d'elle jusqu'à présent. Mais il est toujours intéressant de voir l'après. Si Cailee Spaeny ne restera pas figée dans son incarnation d'une célébrité. Visiblement non, puisque dès le 24 avril 2024, on la retrouvera au casting de Civil War.

Cailee Spaeny - Civil War ©Metropolitan

Réalisé par Alex Garland (qui avait déjà dirigé Cailee Spaeny pour sa série Devs), le film est un des plus attendus de 2024. Le cinéaste a imaginé un futur proche où les États-Unis sont renversés par une guerre civile. Des reporters de guerre vont alors effectuer leur métier dans leur propre pays. Mais voyant l'escalade de violence, ils devront surtout tenter de se protéger, eux et leur famille. L'angoissante bande-annonce a présenté un casting de choix avec Kirsten Dunst, Wagner Moura, Jesse Plemons, Stephen McKinley Henderson ou encore Nick Offerman.

Cailee Spaeny est également présente, aux côtés Kirsten Dunst et Wagner Moura qui joueront visiblement ses parents. Une autre ambiance donc pour l'actrice, qu'on peut voir effrayée face à un Jesse Plemons inquiétant. Même si elle ne tient pas le rôle principal, la comédienne pourrait bien bénéficier de l'impact que devrait avoir le film à sa sortie.

Dans Alien: Romulus dès cet été

Enfin, après le biopic et drame sous fond de guerre, c'est du côté de la science-fiction et de l'horreur que Cailee Spaeny s'est dirigée en obtenant l'un des rôles principaux d'un autre film très attendus : Alien: Romulus. Le nouvel opus de la saga culte pourrait ravir les fans avec Fede Álvarez (Evil Dead, Don't Breathe : La Maison des ténèbres) à la réalisation.

Le long-métrage se déroulera entre les événements du premier et du deuxième opus, pendant que Ripley dérive dans l'espace après avoir échappé une première fois au xénomorphe. Pour le moment, très peu d'informations ont circulé sur Alien: Romulus, si ce n'est qu'on y verra "un groupe de jeunes dans un monde lointain affronter la forme de vie la plus terrifiante de l'univers". Dès le 14 août 2024, on verra donc Cailee Spaeny tenter d'y survivre. Si rien n'est sûr pour son personnage, la comédienne, elle, ne devrait pas avoir de mal à poursuivre sa route sur de nouveaux plateaux de cinéma après une année aussi riche.