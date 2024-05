À couteaux tirés 3 : Rian Johnson donne des détails importants sur le prochain film

Rian Johnson a dévoilé le titre de "À couteaux tirés 3", le prochain film de la saga portée par Daniel Craig. Un titre qui donnerait un indice sur la direction que prendra la nouvelle aventure du détective Benoit Blanc.

À couteaux tirés 3 : les premiers éléments sur le film sont là

Quelques jours après la mise en ligne de Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés sur Netflix, Rian Johnson avait annoncé qu'il commençait déjà l'écriture d'un troisième film. Il faut dire qu'après le succès en salles d'À couteaux tirés, la plateforme de streaming avait dû dépenser 469 millions de dollars pour acquérir les droits de Glass Onion et de sa suite. Dès lors, on pouvait imaginer que Netflix allait mettre la pression pour qu'il n'y ait pas trop d'attente entre les films.

Résultat, près d'un an et demi plus tard, Rian Johnson a donné des nouvelles d'À couteaux tirés 3. Le réalisateur a posté sur ses réseaux sociaux un premier teaser du film qui permet de révéler le titre du film. Ainsi, le long-métrage se nommera dans sa version originale Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery. Ce qu'on peut traduire par Réveille-toi homme mort.

Benoit Blanc contre les morts-vivants ?

Le cinéaste s'est dit impatient de commencer le tournage du prochain mystère que devra résoudre Benoit Blanc. Le fameux détective sera incarné pour la troisième fois par Daniel Craig. Mais il se pourrait que ce troisième opus d'À couteaux tirés mène la saga vers de nouveaux horizons. Le réalisateur a affirmé que ce titre énigmatique donnait un indice sur la direction qu'il allait prendre. Doit-on s'attendre à ce qu'un mort revienne à la vie ? Pourquoi pas, car Rian Johnson, en s'exprimant sur ce qu'il aime dans les whodunnits, a insisté sur le fait que ce type de film permet de naviguer entre différents genres.

J'aime tout dans les whodunnits, mais l'une des choses que j'aime le plus, c'est la malléabilité du genre. Il y a toute une gamme de tons, de Carr à Christie, et le fait de pouvoir explorer cette gamme est l'une des choses les plus excitantes dans la réalisation des films de Benoit Blanc.

Il faudra patienter pour en savoir plus sur À couteaux tirés 3, et notamment sur son casting. Mais puisque la production est imminente, de nouvelles informations devraient bientôt être révélées. Par contre, il n'y a pas encore de date de sortie du film sur Netflix, mais ce sera en 2025.