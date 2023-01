Glass Onion : Rian Johnson a déjà commencé à écrire la suite

"Glass Onion" est le succès de ce début d'année sur Netflix et ravit les fans de "whodunit" tout autour du monde. Son scénariste et réalisateur Rian Johnson a d'ailleurs une bonne nouvelle, puisqu'il s'est déjà mis au travail pour donner à Benoit Blanc un nouveau mystère à résoudre...

Le nouveau whodunit de Rian Johnson cartonne

Disponible sur Netflix depuis le 23 décembre 2022, Glass Onion, la nouvelle enquête de Benoit Blanc écrite et réalisée par Rian Johnson connaît un très beau succès. Avec plus de 82 millions d'heures visionnées sur ses trois premiers jours de diffusion, ce whodunit enlevé a donc convaincu les abonnés de la plateforme et s'est installé à la première place du Top 10 Netflix dans plus de 90 territoires.

Reste à voir si ce succès va s'inscrire dans la durée, mais avec ces performances abouties de Daniel Craig et du casting all stars qui l'entoure, tous les voyants sont au vert pour que Rian Johnson continue sur sa lancée. Et comme celui-ci vient de l'annoncer dans une interview donnée à Wired, il est déjà de retour à la table d'écriture.

Birdie Jay (Kate Hudson) - Glass Onion ©Netflix

Rian Johnson devant une page blanche

Malgré qu'il existe maintenant de facto une licence À couteaux tirés, Rian Johnson a récemment exprimé son regret que Glass Onion ait été présenté dans une continuité avec son film de 2019 À couteaux tirés, qui introduisait le détective Benoit Blanc. Chacune de ces enquêtes est autonome et présente donc un caractère unique. Pour le scénariste et réalisateur, il s'agit donc de repartir de zéro à chaque fois, et s'assurer que l'histoire soit la plus originale et actuelle possible. Et, alors qu'il déclare avoir débuté l'écriture d'un nouveau film, l'idée est de coller le plus possible à l'esprit du moment.

Je commence à écrire le prochain film, et l'enjeu est vraiment de faire le tri dans ma tête et réfléchir à ce qui m'occupe l'esprit en ce moment. J'espère que, d'une certaine manière, cela correspondra à ce que nous avons tous à l'esprit actuellement en termes de culture.

Avec, dans Glass Onion, une enquête en plein confinement pandémique et un milliardaire hors de contrôle façon Elon Musk, Rian Johnson a visé juste et en plein coeur de l'actualité. Alors, que peut-on attendre pour la future enquête de Benoit Blanc ? Seul lui le sait, et il va falloir se montrer patient avant d'avoir de plus amples informations...