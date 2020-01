A couteaux tirés : Daniel Craig prêt à tout pour la suite

Vous avez aimé ? Partagez :

Il y a quelques temps, le réalisateur Rian Johnson confirmait qu’il allait faire une suite de son succès : « A couteaux tirés ». L’acteur Daniel Craig est partant pour revenir dans la peau du détective Benoit Blanc.

A couteaux tirés s’est avéré être une réussite critique et commerciale. Avec plus de 278 millions de dollars de recettes pour un budget de 40 millions, le film a largement rentabilisé ses dépenses. Il y a quelques semaines, le réalisateur Rian Johnson confirmait qu’il allait se lancer dans l’écriture d’une suite. Aujourd’hui, c’est l’acteur Daniel Craig qui partage son intérêt pour un nouveau film.

Le retour du détective Benoit Blanc

Lors d’un entretient avec Entertainment Weekly, Daniel Craig s’est étendu sur la suite de A couteaux tirés, confirmant qu’il serait intéressé de reprendre son rôle si la production le lui permet :

Bien sûr. Je serai sur la lune. Je veux dire, je ferai n’importe quoi pour Rian. S’il écrit quelque chose, je le ferai. Pourquoi pas ? J’ai eu beaucoup de plaisir à le faire.

Rian Johson a confirmé qu’il travaillait sur le scénario d’une suite qui présenterait que des nouveaux personnages à l’exception du détective Benoit Blanc. Avec ce concept, Rian Johnson peut étirer le film en saga. Ainsi il reprendra le concept des vieilles enquêtes comme celles de Sherlock Holmes ou Hercule Poirot. Cependant le studio Lionsgate n’a pas encore officialisé la suite. Et donc rien n’est vraiment officiel concernant Craig. Mais avec lui et Johnson dans le coup, on voit mal comment le studio pourrait dire non.

Rian Johnson aimerait commencer à tourner courant 2021. Lionsgate a, en tout cas, tout intérêt à lancer ce type de franchise. Avec seulement Daniel Craig comme fil conducteur, cela permet de renouveler le casting à chaque épisode. De quoi attirer le public. De plus, l’acteur va être libéré de son rôle de James Bond après No Time to Die, de quoi se lancer dans une nouvelle franchise.

Pour rappel, A couteaux tirés est sorti le 27 novembre dernier et proposait une enquête passionnante, délivrant un whodunit dans la plus pure tradition du genre. Côté casting, le film réunissait une belle brochette d’acteurs avec Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Katherine Langford, Toni Collette et Christopher Plummer.