À couteaux tirés : le réalisateur remercie le report de tournage de Mourir peut attendre

Après une expérience contrastée chez Disney avec « Les Derniers Jedi », Rian Johnson est revenu à un cinéma plus mesuré en réalisant « À couteaux tirés ». Très bien reçu, le film aura sa suite et pourrait être le début d’une saga. Sans le report de « Mourir Peut Attendre », tout aurait pu être très différent et Daniel Craig n’aurait sûrement pas été au casting.

Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Rian Johnson peut en témoigner, lui qui a pu diriger Daniel Craig dans À couteaux tirés uniquement parce que la production du prochain James Bond, Mourir Peut Attendre, a été reportée. Ce 25ème opus est la dernière sortie de l’acteur dans le rôle de l’agent 007 et ce genre de tournage prend toujours du temps. Mais, de surcroît, tout ne s’est pas passé comme prévu. Danny Boyle a été remercié et remplacé par Cary Joji Fukunaga, faisant prendre du retard au projet. Une date de tournage était prévue lors de la dernière partie de 2018 mais la production a retardé cette échéance, laissant Craig dans la possibilité de s’engager ailleurs.

Daniel Craig aurait pu ne pas être dans À couteaux tirés

Une situation parfaite pour Johnson, qui voulait l’acteur en tête d’affiche d’À couteaux tirés. Le rôle de Benoit Blanc lui a été proposé et il a accepté très rapidement. Le réalisateur revient sur cet épisode chez The Hollywood Reporter :

Ça a été une occasion fortuite quand James Bond a été repoussé de trois mois. Pas pour la blessure [de Daniel Craig], je parle d’avant. C’était un problème de logistique, ils ont revu le calendrier, alors il y a eu une fenêtre d’ouverte et nous avons directement foncé, et il a dit oui directement pour faire le film dans la foulée.

S’il avoue que Daniel Craig n’était pas le seul acteur qu’il avait à l’esprit lors de l’écriture, Johnson ne cache pas qu’il y pensait. Il essayait de ne pas écrire pour lui afin de ne pas encaisser une déception s’il n’arrivait pas à l’attirer. C’est vrai que c’est toujours délicat quand un réalisateur écrit pour un acteur en particulier et qu’il n’obtient pas ses services.

Le report de Mourir Peut Attendre aura été une aubaine. On sait désormais, après son succès (307 millions de dollars au box-office mondial), qu’À couteaux tirés aura une suite. Toujours avec Daniel Craig dans la peau du détective. Il sera normalement le seul personnage du premier film à revenir et Lionsgate a l’opportunité de lancer une franchise. Là encore, le timing est idéal. Daniel Craig étant débarrassé de James Bond, il peut tourner ailleurs. Certaines collaborations tiennent à un rien dans la jungle hollywoodienne et personne ne sait quel aurait été le sort d’À couteaux tirés sans le désormais ex-007 à bord.