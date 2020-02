À Couteaux tirés : la suite du film de Rian Johnson est confirmée !

Vous avez aimé ? Partagez :

Préparez-vous à faire chauffer de nouveau votre cerveau pour une autre enquête complexe et délirante ! Le détective Benoit Banc va officiellement faire son retour pour un second « À couteaux tirés ». Les bonnes critiques et le succès du premier le permettent.

Rian Johnson a été au coeur de la tourmente avec son contesté Star Wars 8 Les Derniers Jedi, opus central et risqué d’une trilogie qui ne savait pas clairement où elle voulait aller. Le réalisateur s’est ensuite rabattu sur un projet plus modeste, À couteaux tirés. Épousant les codes du whodunnit, le film a réussi à très bien fonctionner dans les salles. Il en est actuellement à quasiment 300 millions de dollars remportés à travers le monde, ce qui est plus que beau pour un long-métrage de cette ampleur. Les bons retours de la presse, le bouche à oreille et l’impressionnant casting ont joué en sa faveur. Quand on peut aligner, les uns à côtés des autres, des noms comme Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Lakeith Stanfield, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Michael Shannon, Don Johnson et Katherine Langford, c’est qu’on dispose d’un sacré potentiel de séduction.

À Couteaux tirés 2 dispose du feu vert

Un rapport du tout début d’année avançait que Rian Johnson était déjà en train de travailler sur le scénario d’une suite d’À Couteaux tirés, avec comme objectif de se mettre assez rapidement à travailler dessus si Lionsgate acceptait de l’accompagner. Durant une réunion au sujet des résultats financiers, le CEO du studio, Jon Feltheimer, a rendu officielle cette suite ! Le feu vert a été donné pour une nouvelle aventure du détective Benoit Blanc, qui sera toujours campé par Daniel Craig. L’acteur a déjà exprimé son désir de signer pour un nouveau tour de piste.

À priori, il sera le seul personnage du premier film à faire son retour. Les autres étant liés à une enquête précise, le scénario devrait se charger d’inventer de nouveaux caractères à la hauteur des précédents. À Couteaux tirés pouvait se reposer sur une intrigue maline mais aussi sur des figures bien construites. Et pour rester dans la continuité, on espère qu’un nouveau casting à la hauteur du précédent va être constitué.

Quant au scénario, on s’attend à au moins une aussi grosse dose d’étonnement – si ce n’est plus. On peut quasiment parler d’une recette À Couteaux tirés. Si le succès avait la bonne idée de se prolonger, il ne serait pas étonnant qu’une franchise À Couteaux tirés soit en train de naître. En gardant simplement Benoit Blanc comme trait d’union, de multiples histoires peuvent voir le jour.