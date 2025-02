À peine arrivé, ce film d'horreur récent est N°1 sur Netflix

Inspiré de la célèbre franchise vidéoludique, "Five Nights at Freddy's" est disponible depuis le 8 février sur Netflix. Ce thriller horrifique, déjà numéro 1 en France, replonge les spectateurs dans l’univers angoissant d’une pizzeria hantée par des animatroniques meurtriers.

Un thriller inspiré d’un jeu culte devenu phénomène mondial

Le film Five Nights at Freddy's, réalisé par Emma Tammi, adapte la franchise lancée en 2014 par Scott Cawthon, qui a marqué l’univers du jeu vidéo par son concept simple, mais terrifiant. Dans le jeu, le joueur incarne un gardien de nuit chargé de surveiller les caméras de sécurité d’une pizzeria abandonnée. Les lieux sont hantés par des animatroniques qui prennent vie la nuit et deviennent dangereux. Cette idée d’un huis clos horrifique a captivé des millions de joueurs à travers le monde.

Le film reprend cette trame : Mike Schmidt (interprété par Josh Hutcherson), un jeune homme en quête de rédemption, décroche un poste de veilleur de nuit au Freddy Fazbear’s Pizza, un établissement abandonné depuis des années. Pensant qu’il s’agit d’un simple emploi de surveillance, il se rend vite compte que l’endroit cache de sombres secrets. Les animatroniques deviennent hostiles et semblent liés à des disparitions d’enfants survenues dans le passé.

Avec une esthétique sombre et un rythme maîtrisé, le film parvient à recréer la tension progressive propre au jeu, tout en élargissant l’histoire pour développer les personnages. Il mêle suspense, horreur et mystères liés à la trame familiale de Mike, offrant un équilibre entre terreur visuelle et intrigue psychologique.

Un film d'horreur efficace, entre nostalgie et frissons

L'une des grandes forces du film réside dans sa capacité à séduire à la fois les fans de la franchise et un nouveau public. Les références au jeu sont nombreuses : le design des animatroniques, créés en collaboration avec l’équipe du jeu, respecte parfaitement l’univers d’origine. Jim Henson's Creature Shop a d’ailleurs participé à la fabrication de ces créatures, leur conférant un réalisme qui accentue l’atmosphère angoissante.

Le film parvient aussi à trouver un ton accessible, alternant entre moments de tension soutenue et quelques touches de nostalgie. Les spectateurs familiers du jeu y verront une adaptation fidèle, tandis que les novices apprécieront un récit construit autour de peurs universelles : l’isolement, les ombres inquiétantes, et le sentiment d’être traqué dans un lieu clos.

Sorti initialement en salles en 2023, Five Nights at Freddy's avait connu un succès commercial, récoltant plus de 270 millions de dollars au box-office mondial. Son arrivée sur Netflix lui permet aujourd’hui d’atteindre un nouveau public et de confirmer l’attrait durable pour les films d’horreur inspirés de jeux vidéo.