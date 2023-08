A Star is Born : comment les addictions de Bradley Cooper l'ont aidé à faire le film

Bradley Cooper a utilisé son expérience personnelle pour devenir Jackson Maine, la star déchue de son film et grand succès "A Star is Born". En effet, il a récemment révélé avoir puisé dans son passé d'addict à l'alcool et aux drogues pour incarner le personnage.

Une étoile est née

Né en 1975 à Philadelphie, l'acteur, producteur et réalisateur américain Bradley Cooper a attendu avant de rencontrer le succès. En effet, c'est à 34 ans, après une dizaine d'années où il s'illustre discrètement à la télévision et dans quelques seconds rôles au cinéma, qu'il devient un acteur premier plan avec le premier film Very Bad Trip. Reprenant son rôle du playboy Phil Wenneck dans Very Bad Trip 2 et Very Bad Trip 3, il devient une star mondiale grâce à cette trilogie qui lui ouvre les portes de grandes productions.

Phil Wenneck (Bradley Cooper) - Very Bad Trip 2 ©Warner Bros.

Il tourne ainsi chez David O. Russell, avec des performances nommées aux Oscars (Happiness Therapy et American Bluff), et porte notamment le film de guerre American Sniper de Clint Eastwood. Acteur et producteur, Bradley Cooper est par ailleurs réalisateur, depuis un premier long-métrage très remarqué sorti en 2018 : A Star is Born.

Un premier film à la matière personnelle

Dans A Star is Born, Bradley Cooper est derrière et devant la caméra. Dans ce quatrième remake du classique Une étoile est née de William Wellman Jr. (1937), il incarne Jackson Maine, une star de la country sur le déclin et perdu dans ses addictions à l'alcool et aux drogues. Il rencontre un jour Ally Campana (Lady Gaga), une jeune chanteuse dont il décèle le grand talent. Il la prend sous son aile, ils tombent amoureux l'un de l'autre et elle devient elle-même une star, éclipsant progressivement Jackson.

Pour ce rôle, qui lui vaut une nouvelle nomination à l'Oscar du meilleur acteur en 2019, Bradley Cooper puise dans son passé. En effet, longtemps addict à l'alcool et à la cocaïne, l'acteur a utilisé cette expérience - close depuis qu'il est devenu sobre en 2004 - pour créer son personnage. Il l'a récemment raconté à l'aventurier Bear Grylls, alors qu'il apparaissait dans son émission Running Wild with Bear Grylls: The Challenge et que ce dernier l'interrogeait sur ses "années folles".

Des années folles ? En termes d'alcool et de drogues, oui. Mais ça n'avait rien à voir avec la célébrité. J'ai eu de la chance, parce que je suis devenu sobre quand j'avais 29 ans. Je le suis depuis 19 ans maintenant. (...) Pour "A star is Born", ça m'a facilité la tâche parce qu'il a été plus simple de vraiment me plonger dans cet univers et ce personnage. Et, grâce à Dieu, j'étais à ce moment de ma vie très à l'aise avec ça, donc j'ai pu y aller à fond.

Sauvé par son ami Will Arnett

Ouvert à la discussion sur ses anciennes addictions, Bradley Cooper avait évoqué le sujet en 2022 dans un épisode du podcast "Smartless". Au début des années 2000, déprimé par les difficultés à vivre de son talent et par la notoriété qui ne venait pas, l'acteur était "perdu et accro à la cocaïne". Il raconte ainsi que tout a changé en 2004, lors d'une soirée où il est allé un peu trop loin. Motivé et soutenu par Will Arnett, son ami et co-star du film The Rocker, il a alors décidé de lutter contre ses addictions.

C'est la première fois que j'ai réalisé que j'avais un problème avec les drogues et l'alcool. (...) Je ne l'oublierai jamais. Will (Will Arnett, ndlr) a pris le risque d'avoir une conversation difficile avec moi, ce qui m'a décidé à changer de vie.

Une décision radicale qui a métamorphosé la vie et la carrière de l'acteur, devenu depuis un leading man à Hollywood. Et dont la nouvelle réalisation, Maestro, est très attendue.