À travers ma fenêtre 3 : quand sortira le film sur Netflix ?

Avant même la mise en ligne du deuxième chapitre, Netflix a annoncé que "À travers ma fenêtre 3" sortira dès l'année prochaine sur la plateforme de streaming.

À travers ma fenêtre 2 : ça se complique pour Raquel et Ares

Netflix a dévoilé le 23 juin 2023 À travers ma fenêtre 2, la suite de la romance torride entre Raquel (Clara Galle) et Ares (Julio Peña). Une production en langue espagnole qui vient des romans de la Vénézuélienne Ariana Godoy. À la fin du premier opus, le couple s'apprêtait à vivre une étape importante dans leur relation. Ares partant à l'étranger pour ses études et Raquel ayant s'apprêtant à rentrer dans son université.

On retrouve les deux protagonistes durant cette année compliquée. Leur relation à distance est clairement difficile, surtout pour Ares qui semble le plus regretter son choix. Raquel, elle, se concentre sur le travail dans l'espoir de publier son premier roman. Mais heureusement l'été et les vacances arrivent. Raquel et Ares se retrouvent alors et À travers ma fenêtre 2 se déroule sur cette courte période.

Clara Galle - À travers ma fenêtre 2 ©Netflix

On y suit les deux amoureux, avec leurs amis, qui comptent bien profiter de l'été pour se détendre et profiter des plaisirs charnels. Seulement les drames ne sont jamais loin. L'arrivée de Vera (Andrea Chaparro), une amie de l'école d'Ares, vient doucement créer une fissure entre le garçon et Raquel qui le soupçonne de l'avoir trompé. Leur rupture semble alors inévitable à la fin du film, marquée en plus par une terrible tragédie qui a particulièrement énervé les spectateurs.

Netflix confirme déjà le troisième film

Une dernière scène montre Raquel qui découvre un mail important pour son avenir. Son ami Yoshi (Guilermo Lasheras) a envoyé son manuscrit en cachette à une maison d'édition qui se dit alors prêt à publier son roman. Une très bonne nouvelle pour la jeune fille, et un dernier cadeau symbolique de la part de Yoshi.

Mais la saga À travers ma fenêtre ne s'arrêtera pas là puisqu'un troisième film est annoncé juste avant le générique. Ce n'est pas une grande surprise étant donné qu'Ariana Godoy a écrit une trilogie. Il fallait tout de même que Netflix confirme sa volonté d'aller jusqu'au bout. Ce sera donc le cas, et dès 2024 !

C'est sur son compte Instagram que la plateforme a annoncé la bonne nouvelle, avant même la mise en ligne du second chapitre. On apprend également qu'À travers ma fenêtre 3 aura pour titre français Les Yeux dans les yeux. On ne sait pas encore exactement à quelle date de 2024 le long-métrage sera disponible.