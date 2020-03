Aaron Paul voudrait incarner Kurt Cobain dans un biopic de Nirvana

Alors que dernièrement les biopics produits par Hollywood ont été bien reçus par le public, aucun studio ne semble se pencher sur un film au sujet de Kurt Cobain. Mais si un tel projet venait à voir le jour, Aaron Paul serait intéressé par jouer le chanteur, une envie qu'il a depuis longtemps.

En pleine promotion de la troisième saison de Westworld, Aaron Paul a révélé son désir d’interpréter le chanteur du groupe culte Nirvana, Kurt Cobain. L’acteur a confié avoir cette idée en tête depuis son emménagement à Los Angeles et son lancement dans le métier d’acteur, en 1997. Aaron Paul a ainsi déclaré, dans une interview à NME :

Quand j’ai emménagé à L.A., j’ai beaucoup pensé à Kurt Cobain et à ce qui était arrivé, et j’adore Nirvana. Smells Like Teen Spirit est un des premiers albums que j’ai achetés avec mon propre argent, donc je pensais que ça pourrait être intéressant de jouer Cobain.

Mais deux problèmes semblent se poser pour l’acteur révélé par son interprétation de Jesse Pinkman dans Breaking Bad. Alors que Bohemian Rhapsody et Rocketman, centrés sur Freddy Mercury et Elton John, ont récemment fait de très bons scores au box-office, aucun projet de film sur Kurt Cobain ne semble pour l'instant être dans les cartons.

Et, si un tel projet venait à être développé, Paul pourrait ne pas être le premier choix du studio. L’acteur a en effet fêté ses 40 ans l’année dernière, alors que Cobain est mort à 27 ans. Même si ce n’est pas toujours un frein à Hollywood, cette différence d’âge pourrait lui être préjudiciable. Si un film sur le chanteur et guitariste de Nirvana venait effectivement à être mis en chantier, on suivra donc avec intérêt le choix de l’acteur pour interpréter Cobain.

Aaron Paul actuellement à l’affiche de Westworld

En attendant, on peut donc retrouver Aaron Paul dans la troisième saison de Westworld, diffusée depuis le 15 mars. Dans cette saison, alors que les « hôtes » du parc se rebellent contre les humains, conduisant à un massacre, un groupe emmené par Dolores cherche à libérer tous les robots. De leur côté, certains responsables de Delos découvrent ou admettent que le parc, contrairement à ce qu’il prétend être, est bien plus qu’une attraction.

Paul y interprète Caleb Nichols, un ouvrier qui travaille avec le robot George. Il est l’un des nouveaux arrivants, avec notamment Vincent Cassel. Les deux acteurs ont rejoint ainsi la prestigieuse distribution de la série, portée par Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Ed Harris ou encore Tessa Thompson.

Contrairement aux deux dernières, qui avaient chacune eu droit à 10 épisodes, la saison de Westworld en cours sera découpée en 8 épisodes.