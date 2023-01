Accident de Jeremy Renner : l'acteur donne des nouvelles rassurantes

Dans un état critique après un accident survenu le dimanche 1er janvier 2023 près de Reno dans le Nevada, l'acteur Jeremy Renner a donné des nouvelles rassurantes depuis son lit d'hôpital !

L'interprète de Hawkeye se remet de ses blessures

Transporté en urgence à l'hôpital ce dimanche 1er janvier 2023, Jeremy Renner s'est fait une belle frayeur. Une frayeur partagée par des millions de fans, suite à un accident lors d'une manoeuvre de déneigement qui l'a laissé dans un état "critique mais stable". Blessé au thorax et à la jambe, il a subi deux interventions chirurgicales lundi 2 janvier. Heureusement, celles-ci se sont bien déroulées et l'acteur a pu donner de ses nouvelles, via Instagram, dans la journée de mardi.

Merci pour tous vos gentils messages. Je suis actuellement dans un trop sale état pour écrire. Mais je vous envoie de l'amour à tous.

Sur la photographie postée sur le réseau social, Jeremy Renner apparaît effectivement encore affaibli, avec la partie gauche du visage tuméfiée. Néanmoins, la situation semble maintenant sous contrôle. Un soulagement après un accident qui aurait pu très mal se terminer, et dont on connaît maintenant les détails.

Jeremy Renner écrasé par sa propre déneigeuse

Le bureau du shérif du comté de Washoe, où Jeremy Renner possède une résidence, a mené son enquête et sur l'accident et le récit des faits qui a été communiqué est glaçant.

Selon notre enquête, le véhicule personnel de Mr. Renner, conduit par un membre de sa famille, a été bloqué par la neige près de sa résidence. Mr. Renner est allé prendre son PistenBully - une imposante déneigeuse qui pèse au moins 7 tonnes - pour débloquer son véhicule. Après l'avoir débloqué, Mr. Renner est descendu de son PistenBully pour parler à son proche. À ce moment, le PistenBully a commencé à bouger. Afin de le stopper, Mr. Renner a essayé de remonter dedans. C'est à ce moment qu'il a été écrasé par la déneigeuse.

Toujours selon l'enquête du shérif Balaam, Jeremy Renner ne semblait pas être affaibli ou sous influence lors de cet accident. "Nous ne suspectons pas d'irrégularité. Nous pensons que c'était un tragique accident". Le temps est maintenant au rétablissement avant, on l'espère, le retour rapide de l'acteur sur les plateaux de tournage.