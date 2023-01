Jeremy Renner dans un état critique après un accident

Alors que les Etats-Unis subissent une importante tempête hivernale, l'acteur Jeremy Renner a été transporté à l'hôpital après un accident domestique lié aux conditions météorologiques. Il serait dans un état "critique mais stable".

Jeremy Renner victime de la tempête hivernale

Jeremy Renner, bien connu des fans Marvel et nommé à l'Oscar du meilleur acteur en 2010 pour Démineurs, a été transporté à l'hôpital ce dimanche 1er janvier 2023. D'après Deadline, le comédien aurait eu un accident domestique "lié aux conditions météorologiques alors qu'il déneigeait". Le média américain n'a pas précisé l'étendue de ses blessures mais affirme qu'il serait dans "un état critique mais stable". Une nouvelle particulièrement inquiétante.

Actuellement, sa famille serait à ses côtés tandis qu'il "reçoit d'excellents soins". L'incident serait survenu près du mont Rose Ski Tahoe, à une quarantaine de kilomètres de Reno dans le Nevada. D'après Reno Gazette-Journal, Jeremy Renner y aurait une propriété.

Jeremy Renner - Hawkeye ©Disney+

Rappelons que depuis plusieurs jours une tempête hivernale touche des Etats d'Amérique. Avec des chutes de neige et des températures pouvant aller à -48 degrés, certains parlent de "blizzard du siècle". En conséquence, plus d'1,6 million de foyers se sont retrouvés sans électricité, dont 35 000 dans la région du Nevada lors du réveillon du Nouvel An. Depuis le début de cette tempête, des dizaines de morts sont à déplorer.

L'acteur sur les écrans

Jeremy Renner est donc actuellement soigné et on espère qu'il pourra se rétablir. À l'écran, sa dernière apparition dans le rôle de Clint Barton remonte à la série Hawkeye sur Disney+ avec Hailee Steinfeld. Il est également depuis 2021 au premier plan de la série Mayor of Kingstown, dont la saison 2 sera diffusée à partir du 15 janvier sur Paramount+. Espérons que l'état de l'acteur se sera amélioré d'ici là. Enfin, il était annoncé au casting du film Spawn. Un projet de longue date qui a été repoussé plusieurs fois et peine à se concrétiser.