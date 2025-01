Ad Vitam : le fils de Guillaume Canet fait une apparition dans le succès Netflix

Après Sous la Seine en juin 2024, un autre film français connaît un beau succès sur Netflix dans le monde : Ad Vitam. En ligne depuis le 10 janvier dernier, le film d'action porté par Guillaume Canet s'est hissé à la première place des films les plus visionnés dans le monde sur la plateforme. À l'heure actuelle, il est numéro 2, derrière le blockbuster américain Back in Action.

Ad Vitam, mis en scène par Rodolphe Lauga, suit un membre du GIGN (incarné par Guillaume Canet) qui se lance dans une course-contre-la-montre pour retrouver sa femme enceinte (jouée par Stéphane Caillard), kidnappée par un mystérieux groupe d'hommes armés. Le film, tourné à Paris, alterne entre scènes dans le présent, et séquences dans le passé, pour nous faire entrer dans l'intimité de ce couple de membres du GIGN pris au piège d'une machination qui les dépasse.

Pour les besoins du long-métrage, Guillaume Canet a suivi une longue préparation physique, et a réalisé lui-même une grande partie de ses cascades. Compte tenu de l'immense succès que Ad Vitam rencontre actuellement dans le monde, une suite n'est pas à exclure d'après le principal intéressé.

Si Guillaume Canet s'en donne à cœur joie dans Ad Vitam, il n'est pas le seul de la famille à apparaître à l'écran. En effet, Marcel Canet, son fils, qu'il a eu avec sa compagne Marion Cotillard en 2011, lui donne la réplique dans une scène du film Netflix. Il incarne Antoine, le fils adolescent de son ami décédé en mission.

Il était déjà apparu en 2023 dans le film Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu réalisé par son père. Il incarnait Astérix adolescent dans un flashback.

Dans une interview donnée à 50' Inside, repérée par nos confrères d'AlloCiné, Guillaume Canet a déclaré qu'il ne pouvait rester insensible au désir de son fils de faire du cinéma :

À partir du moment où il en a envie, on est bien obligé de mettre le pied à l’étrier. Je préférais autant que ça se fasse avec moi. Après, on surveille ça de près, car on sait que c’est un peu jeune en même temps pour démarrer !