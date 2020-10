Adam Sandler aimerait créer un Sandlerverse avec ses meilleurs personnages

Le comédien Adam Sandler a eu une drôle d'idée. Il aimerait créer un Sandlerverse, un univers connecté où il réunirait les différents personnages de sa carrière. Une proposition décalée qui n'est pas prête de voir le jour.

Adam Sandler est à l'affiche avec Hubie Halloween

L'acteur Adam Sandler est de nouveau sur Netflix. Tandis qu'il a passé un gros contrat avec la plateforme, il est de retour depuis vendredi avec son nouveau film : Hubie Halloween. Une comédie qui s'inscrit totalement dans la continuité du reste de sa carrière. Adam Sandler est une figure emblématique des comédies américaines de ces 25 dernières années. Avec Hubie Halloween, dont il donne la réalisation à Steven Brill, Adam Sandler réunit un casting relativement impressionnant, notamment composé de Steve Buscemi, Ray Liotta, Maya Rudolph, Rob Schneider ou encore Ben Stiller.

Bientôt un Sandlerverse ?

Dans une récente interview avec Yahoo, Adam Sandler a déclaré qu'il aimerait beaucoup ramener ses personnages préférés dans un film connecté. En fait, il a expliqué qu'il pourrait carrément créer un Sandlerverse, inspiré des Avengers, où ses personnages les plus célèbres évolueraient dans un univers connecté :

J'aimerais beaucoup. Je dois juste me préparer mentalement à ça. Parce que ceci se produira dans environ 35 ans. Mais j'y arriverais.

Des références cachées dans Hubie Halloween

Si on parle de ça, c'est parce que Hubie Halloween contient déjà de nombreuses références aux précédents rôles d'Adam Sandler. En effet, le comédien a reconnu que ce nouveau protagoniste était une référence à The Waterboy, où il campait Robert Bobby Boucher Jr. Un film réalisé par Frank Coraci, dans lequel jouait déjà Rob Schneider. La romance avec le personnage de Julie Bowen dans Hubie Halloween fait également référence à d'autres films. En effet, les héros d'Adam Sandler étaient toujours amoureux d'une femme avec des V comme initiales. Veronica Vaughn dans Billy Madison, Virginia Venit dans Happy Gilmore, Vicki Vallencourt dans The Waterboy, ou encore Valérie Veran dans Little Nicky. Que des héroïnes à double V comme dans Hubbie Halloween où le personnage de Julie Bowen se prénomme Violet Valentine.

D'autres personnages du film de Steven Brill sont des easter eggs. Par exemple, l'infirmier campé par Ben Stiller au début du film est une référence directe à Happy Gilmore, où Julie Bowen faisait déjà partie du casting.

Ainsi, on ne sait pas si Adam Sandler rigolait quant à ce potentiel Sandlerverse, mais l'idée n'est pas si stupide. Même si on doute cruellement de la qualité de ce futur projet, il sera en tout cas un sacré trip pour les fans du comédien, et de ses personnages tous plus extravagants les uns que les autres. On vous laisse avec ce fantasme comique, et on attend vos propositions de personnages à réunir.