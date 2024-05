28 ans après sa sortie, cette comédie avec Adam Sandler va avoir une suite sur Netflix

Adam Sandler a encore un projet de film avec Netflix. Après "Murder Mystery 2" et "Spaceman", l'acteur va proposer une suite d'une de ses premières comédies.

Une vieille comédie d'Adam Sandler remise au goût du jour

Adam Sandler est depuis des années une personnalité importante à Hollywood. L'humoriste s'est fait connaître sur scène, et notamment avec le Saturday Night Live, avant de s'imposer au cinéma dans des comédies décalées. Ce qui ne l'a pas empêché de prouver dans d'autres registres (encore dernièrement avec Spaceman). Reste que la comédie demeure le genre où il s'exprime le plus, et Netflix a compris qu'il fallait lui faire confiance (Murder Mystery et sa suite).

La plateforme de streaming a justement décidé de collaborer une nouvelle fois avec Adam Sandler, et a visé pour cela un des premiers films du comédien. Un film qui date de 28 ans et qui, en France, n'avait eu droit qu'à une sortie en DVD. Il s'agit d'Happy Gilmore (1996), qui chez nous avait eu droit au titre Terminagolf.

Le retour du Terminagolf sur Netflix

Variety a confirmé que Netflix allait développer une suite de cette comédie qui à l'époque avait rapporté près de 40 millions de dollars au box-office mondial pour un budget estimé à 12 millions de dollars. Réalisé par Dennis Dugan, Happy Gilmore mettait en scène Adam Sandler dans le rôle d'un hockeyeur qui quelques problèmes à gérer sa colère et qui se retrouve avec une dette importante après avoir oublié de payer ses impots pendant une décennie. C'est alors qu'il se découvre un talent caché pour le golf. Il va donc décider de changer de voie et se lancer un nouveau sport qui pourrait lui rapporter gros, et l'aider à sauver la maison de sa grand-mère.

Terminagolf ©Universal

Outre Adam Sandler, le casting du film comprenait Julie Bowen, Frances Bay, Carl Weathers et Christopher McDonald. Ce dernier aurait été un des premiers à apprendre la nouvelle. En mars de cette année, il avait déclaré :

J'ai vu Adam (Sandler) il y a environ deux semaines et il m'a dit : 'Tu vas adorer ça'. J'ai dit : 'quoi ?'. Il dit : 'Que dirais-tu de ça'

et il m'a montré la première version d'Happy Gilmore 2. (...) Je me suis dit : 'C'est génial !' Les fans l’exigent, bon sang !

On peut donc s'attendre à ce que Christopher McDonald reprenne son rôle dans cette suite aux côtés d'Adam Sandler. On ne sait pas si d'autres acteurs reviendront pour Happy Gilmore 2. Netflix n'ayant pas donné davantage d'informations pour le moment.