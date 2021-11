Adieu monsieur Haffman : Daniel Auteuil face à Gilles Lellouche dans la bande-annonce

Fred Cavayé adapte la pièce "Adieu monsieur Haffman" de Jean-Philippe Daguerre avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche et Sara Giraudeau dans les rôles principaux. Le film se dévoile dans une bande-annonce.

Adieu Monsieur Haffmann, nouveau film de Fred Cavayé

Après les deux comédies Radin ! (2016) et Le Jeu (2018), Fred Cavayé revient à une production plus dramatique avec Adieu monsieur Haffman, adaptation la pièce de théâtre du même nom de Jean-Philippe Daguerre. Rappelons que le cinéaste avait d'abord œuvré sur des polars avec Pour elle (2008), A bout portant (2010) et Mea Culpa (2014). Dans son nouveau film, il nous emmène en 1941 à Paris, en pleine Seconde Guerre mondiale.

Monsieur Haffman est un bijoutier juif. Sentant que la situation devient de plus en plus dangereuse, il envoie sa famille en zone libre et souhaite les rejoindre après avoir trouvé son remplaçant pour la boutique. C'est à son apprenti, François Mercier, qu'il décide de confier son commerce. Mais alors que Mercier débute une nouvelle vie avec sa femme, Monsieur Haffman revient, n'étant pas parvenu à quitter Paris. Les rôles vont alors s'inverser avec l'apprenti qui compte bien profiter de son ancien employeur.

Adieu Monsieur Haffmann ©Pathé

La bande-annonce du film a été dévoilée et promet un film maîtrisé de la part de Fred Cavayé. Le cinéaste s'entoure de Daniel Auteuil, Gilles Lellouche et Sara Giraudeau pour les rôles principaux. Chacun semblant livrer une prestation solide. Adieu monsieur Haffman sera à découvrir dans les salles le 12 janvier 2022.

Un tournage particulier

Adieu monsieur Haffman était d'abord prévu pour le 20 janvier 2021. Mais en raison de la pandémie de Covid-19, le tournage a été mis en pause. En soi, rien de bien exceptionnel. Sauf que le film a nécessité des décors extérieurs. Et ceux-ci sont restés en place au moment du premier confinement qui débuta le 17 mars 2020. Pauline Thurier pour France 3 Paris - Île de France immortalisa ce mélange d'époques comme on vous le racontait dans notre article.

Une rencontre entre passé et présent qui n'est pas sans rappeler le tournage de Paris brûle-t-il ? (1966) de René Clément. Le réalisateur dû en effet tourner en noir et blanc en grande partie parce qu'il n'était pas autorisé à afficher des drapeaux nazis sur les bâtiments officiels de Paris. Il put mettre des drapeaux noir et blanc avec des croix gammée et ne tourna pas en couleur pour éviter que cela se remarque.