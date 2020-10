ADN : une bande-annonce émouvante pour le nouveau Maïwenn

Après cinq ans d'absence derrière la caméra, Maïwenn est de retour avec sa nouvelle réalisation, "ADN", dont la bande-annonce touchante vient d’être dévoilée. Le film sortira dans les salles le 28 octobre prochain.

Une famille à la relation compliquée au cœur d’ADN

ADN explore les relations compliquées entre différents membres d’une même famille. Neige, une mère de trois enfants désormais divorcée, entretient une très bonne relation avec Émir, son grand-père algérien à qui elle rend régulièrement visite dans sa maison de retraite. Ce dernier l’a élevée et l’a protégée de la toxicité de ses parents. Si Neige peut aussi compter sur le soutien de son ami, François, les relations entre les différents membres de la famille sont compliquées et Émir a toujours été l’homme qui l’empêchait de totalement se disloquer. Mais sa mort va provoquer une onde de choc dans la famille, et toutes les rancœurs vont bientôt refaire surface. Elle va aussi déclencher une crise identitaire chez Neige, bien décidée à comprendre d’où elle vient.

Comme pour ses précédents longs-métrages, Maïwenn s’est appuyée sur un scénario qu’elle a elle-même écrit, cette fois avec Mathieu Demy. Elle y tient aussi le rôle principal, puisque c’est elle qui joue Neige. Son grand-père y est joué par Omar Marwan, et François par Louis Garrel, tandis que Fanny Ardant y joue sa mère, Caroline. Marine Vacth et Dylan Robert y accompagnent aussi l’actrice, réalisatrice et scénariste.

Maïwenn à la recherche de son identité dans la bande-annonce d’ADN

La bande-annonce d’ADN présente les différents membres de la famille d’Émir, qui semble être le seul que tout le monde apprécie. Que ce soit ses enfants ou petits-enfants, tout le monde se montre proche de lui. Mais la mort du grand-père fait ressortir toutes les tensions entre les différents membres de la famille. Ceux-ci commencent à se déchirer quand ils se réunissent tous pour préparer les funérailles d’Omar.

Neige y retrouve notamment son père, distant avec elle, ne faisant pas vraiment partie de sa vie, et sa mère, avec qui elle entretient une relation difficile. La jeune femme lui avoue même avoir peur d’elle. Neige semble douter de sa place dans la famille, et va alors tenter de comprendre ses origines. On la voit même demander à son père qu’il passe un test ADN.

Que peut-on attendre d’ADN ?

La bande-annonce d’ADN promet un film particulièrement émouvant, centré sur les relations compliquées entre différents membres d’une même famille. L’accent y est mis sur le personnage principal, Neige, qui a du mal à comprendre pourquoi elle se sentait si proche de son grand-père alors qu’elle éprouve le sentiment inverse pour ses parents. Les images de la bande-annonce sont aussi sublimées par la musique envoûtante, qui plonge au cœur de la complexité des relations de la famille et donne le ton du drame.

Le nouveau film de Maïwenn ADN sortira dans les salles le 28 octobre 2020. Vous pouvez déjà retrouver ici notre critique du film.