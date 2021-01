Adrift : 21 ans après Requiem for a Dream, Jared Leto retrouve Darren Aronofsky

Darren Aronofsky de retour aux affaires avec deux nouveaux projets. En plus de l'étonnant "The Whale", le réalisateur prépare "Adrift", un autre long-métrage qui lui permet de retrouver Jared Leto. Une réunion qui intervient 21 ans après le choc "Requiem for a Dream."

Darren Aronofsky va revenir en deux temps

Darren Aronofsky a laissé le public respirer après le suffocant Mother! et on le remercie. Son cinéma a pour habitude d'être intense et de ne pas tomber dans une mollesse soporifique. On sait que chacune de ses oeuvres va nous chahuter, nous emporter dans des délires particuliers. Et c'est tant mieux. Il ne compte pas du tout s'assagir pour la suite de sa carrière. Dernièrement, il était annoncé à la tête du long-métrage The Whale. L'histoire d'un homme qui pèse plus de 200 kilos et qui ne peut pas bouger de chez lui. Ce thriller psychologique s'annonce encore une fois à ne pas manquer, que l'on apprécie ou pas le résultat. Deadline dévoile que le metteur en scène a un autre projet dans sa besace. Il s'allie avec le producteur Jason Blum pour Adrift.

Jared Leto à bord d'un bateau fantôme

Le scénario sera tiré d'une histoire écrite à l'origine par Koji Suzuki, un auteur à qui l'on doit le roman ayant inspiré le film Ring. On y suivra l'équipage d'un bateau qui découvre en pleine mer un yacht ayant lancé un signal de détresse énigmatique. Un matelot va décider de monter à bord pour le ramener jusqu'au port. Sauf qu'il va se rendre compte qu'il est en présence d'un "bateau fantôme". Un pitch qui promet une expérience surnaturelle mais on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Darren Aronofsky sera également au scénario, en collaboration avec Luke Dawson. On espère quelque chose de mieux que Le Vaisseau de l'angoisse !

Harry Goldfarb (Jared Leto) - Requiem for a Dream ©Sagittaire Films

Ajoutez à ça que le rôle principal d'Adrift sera détenu par Jared Leto ! Le metteur en scène et l'acteur se retrouvent 21 ans après Requiem for a Dream. Un film qui a choqué une génération et qui a compté pour rendre populaire Leto. La promesse de les revoir ensemble est alléchante, encore plus quand on sait que ce filou de Jason Blum est dans le coup. Si le producteur sort parfois des oeuvres d'une qualité relative, il a souvent le nez creux quand il a des gens talentueux à financer.

Adrift ne sera pas le prochain film de Darren Aronofsky. Il tournera d'abord The Whale en compagnie de Brendan Fraser puis s'occupera de ce trip fantastique en pleine mer. Cela va sans dire qu'aucune date de sortie n'est encore planifiée.