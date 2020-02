Affamés : un trailer terrifiant pour le film d’horreur produit par Guillermo del Toro

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Affamés

Le trailer du film « Affamés », nouvelle réalisation de Scott Cooper produite par Guillermo del Toro, annonce une enquête angoissante empreinte de mysticisme. Le 15 avril au cinéma.

Le film Affamés débarquera dans nos salles le 15 avril, et il se dévoile aujourd’hui dans une bande-annonce flippante. On a bon espoir que le film soit une réussite, parce qu’il est réalisé par Scott Cooper (Crazy Heart, Les Brasiers de la colère, Hostiles), et produit par un des maîtres des genres de l’horreur et du fantastique : Guillermo del Toro. Le pitch rassemble des éléments prometteurs : dans une petite ville minière de l’Oregon, une institutrice et son frère policier enquêtent sur un jeune écolier. Les secrets de ce dernier vont entraîner d’effrayantes conséquences.

Nous avons donc une petite ville en désuétude, un enfant au comportement intrigant, des adultes a priori isolés, et un effrayant mystère. Des éléments-types d’une bonne recette horrifique, mais surtout des thèmes chers à Scott Cooper.

Retour du mysticisme dans une Amérique oubliée

Comme le montre la bande-annonce (en tête d’article), l’histoire d’Affamés se déroule dans une petite ville minière et sa région. Un endroit qu’on suppose touché par la crise économique, désindustrialisé et abandonné par ses habitants. Un endroit qui ressemble beaucoup à ceux des Brasiers de la colère, film de Scott Cooper sorti en 2013. Il y aurait donc un arrière-plan socio-économique intéressant à cette intrigue horrifique. On retrouve par ailleurs Jesse Plemmons, proche du réalisateur puisqu’il jouait dans Strictly Criminal et Hostiles, le western de Scott Cooper sorti en 2018. Il joue dans Affamés le rôle du policier, quand le rôle principal, sa sœur, est tenu par Keri Russel, vue récemment dans L’Ascension de Skywalker.

L’enfant au centre d’Affamés est interprété par le tout jeune et inconnu Jeremy Thomas. On en sait peu à son sujet, si ce n’est qu’il est au courant d’une présence mystérieuse et dangereuse, d’abord enfermée mais qui va s’enfuir et semer le chaos. Comme on le comprend dans les mots d’un personnage joué par Graham Greene, il semblerait bien qu’un ancien mythe indien devienne réalité…

Affamés, de Scott Cooper. Au cinéma le 15 avril 2020.