After 3 : la crise continue dans la bande-annonce du prochain film

"After 2" est disponible depuis le 22 décembre sur Amazon Prime Video. La suite a déjà été tournée et se dévoile avec une première bande-annonce. "After 3" sortira prochainement.

Une saga gentiment érotique

After est tiré d'une série de romans écrits par d'Anna Todd. On y suit la relation amoureuse de Tessa et Hardin, deux jeunes gens qui se rencontrent à l'université. Elle est douce et innocente, il est mystérieux et provocateur. Il ne faut pas longtemps pour qu'ils se lancent dans une relation passionnelle. Mais de nombreux obstacles vont se mettre entre eux. Une première trahison d'Hardin met à mal le couple à la fin du premier opus, tandis qu'ils semblent définitivement réconciliés à la fin du second, après qu'ils aient réglé leurs problèmes personnels. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là...

After 2 ©Voltage Pictures

Déjà une bande-annonce pour After 3

Alors qu'on découvrait After 2 sur Amazon Prime Video en fin d'année 2020, on savait que le tournage des films suivants était très avancé. C'est bien simple, à l'arrivée des fêtes, les deux interprètes principaux Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin en avait terminé. Restait alors la phase de post-production qui, pour un tel film, ne demande pas trop de temps (contrairement à des films avec des effets spéciaux par exemple). Ainsi, la production a pu aller vite et proposer déjà une bande-annonce d'After 3 (en une d'article).

Comme depuis le début de la saga After, le couple connaît des hauts et des bas. Ca se met ensemble, puis ça se sépare, et se retrouve encore et encore. Une certaine redondance qui ne semble pas trop déranger les fans. Sur ces images, on voit que les choses dégénèrent à cause du manque de confiance d'Hardin envers Tessa. Notamment avec l'arrivée d'un nouveau brun ténébreux nommé Robert dans les romans et interprété ici par Carter Jenkins. Et une fois n'est pas coutume, la bande-annonce insiste sur le caractère "gentiment sulfureux" de la saga. Par contre, aucune trace pour le moment du père de Tessa, dont l'arrivée faisait office de cliffhanger à la fin du second opus.

After : La Chute sortira prochainement. Probablement pas dans les salles, Amazon Prime Video pourrait à nouveau s'occuper de la diffusion du film en France.