After 3 : une nouvelle bande-annonce torride et dramatique

L'histoire d'amour passionnelle et compliquée entre Tessa et Hardin continue dans "After 3". Le troisième film de la saga tirée des romans d'Anna Todd se dévoile avec une nouvelle bande-annonce.

L'amour toujours compliqué dans After 3

A la fin d'After 2, Tessa (Josephine Langford) et le ténébreux Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) se réconciliaient une nouvelle fois. La jeune fille en apprenait un peu plus sur le passé trouble de son compagnon qui parvenait à la reconquérir. Les deux tourtereaux allaient enfin être heureux ensemble. C'était sans compter sur l'apparition pas du tout prévisible du père de Tessa. Dans After 3, Tessa va donc devoir régler ses problèmes familiaux avec Hardin toujours ingérable et incapable de laisser de côté ses démons. De plus, le jeune homme va s'emporter en découvrant le souhait de Tessa d'aller à Seatlle.

After 3 ©Voltage Pictures

Une fois n'est pas coutume, la promotion du film nous vend des passages torrides. C'était déjà le cas avec la première bande-annonce. La nouvelle (en une d'article), en plus de dévoiler davantage de détails sur l'intrigue d'After 3, continue de miser sur le caractère "hot" tout en insistant sur l'aspect dramatique de la relation des deux héros. Dans la réalité, on l'a vu avec les deux précédents films, l'ensemble reste plutôt soft. Ce qui a tout de même convaincu un certain public et donc les productions de poursuivre la saga.

Une saga qui grandit doucement

Au cinéma, la saga After n'a jamais été un énorme succès. Le premier opus a récolté 70 millions de dollars dans le monde. Un bon score étant donné son budget de 12 millions de dollars. Mais pas de quoi créer un phénomène planétaire. Pour le second film, la pandémie de Covid-19 n'a pas aidé et certains pays ont eu accès au film uniquement via des plateformes VOD (Amazon Prime Video pour la France).

Pour autant, l'histoire d'amour passionnelle entre Tessa et Hardin n'est pas prête de s'arrêter. After 3 sortira prochainement, puis un quatrième opus toujours tiré des romans d'Anna Todd, avant qu'un préquel et une suite ne voient le jour. Voltage Pictures, qui produit les films, compte donc poursuivre la franchise pendant un moment.

After 3 sortira le 30 septembre aux Etats-Unis. En France, aucune date n'est pour l'instant annoncée.