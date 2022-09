After 4 : découvrez les premières minutes du film

"After 4" est disponible sur Amazon Prime Video. Si vous ne l'avez pas encore regardé, vous pouvez découvrir les premières minutes du film avec Hardin au plus mal après les révélations de l'opus précédant.

Les films s'enchaînent pour la saga After

Après un premier opus sorti en 2019, les producteurs d'After n'ont pas chômé pour proposer aux fans des romans d'Anna Todd. Nous sommes en 2022, et After : Chapitre 4 vient d'être mis en ligne par Amazon. L'occasion de voir si le couple Tessa / Hardin parviendra à s'en sortir. Rappelons que, depuis le début, leur romance a connu des hauts et beaucoup de bas, principalement à cause du caractère d'Hardin - jaloux, possessif, et qui tente d'oublier son passé dans l'alcool.

Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin reprennent une fois de plus leurs rôles, mais pas pour la dernière fois. En effet la saga ne s'arrêtera pas là. Un cinquième opus, a déjà été tourné sous le titre anglais After Everything. De plus, un préquel serait en préparation.

Une mise en bouche pour After 4

À la fin d'After 3, Hardin partait avec Tessa en direction de Londres. Le couple semblait enfin pouvoir mettre de côté tous les problèmes du garçon. Mais alors que sa mère est sur le point de se marier, Hardin la voit en train d'embrasser Christian Vance, le patron de Vance Publishing. Un peu plus tard, ce dernier explique à Hardin qu'il est en réalité son fils. Une nouvelle qui le bouleverse.

After 4 ©Amazon Prime Video

C'est dans la continuité directe que débute After 4, comme on peut le voir avec la vidéo des premières minutes (en une d'article). Le film s'ouvre en plein pendant le mariage alors que tous les invités profitent de la fête. Tous, sauf Hardin qui s'en va confronter sa mère. En dépit des excuses de cette dernière, Hardin n'accepte pas qu'elle lui ait caché la vérité. Il décide ensuite de retourner vers ses vieux démons en prenant un verre au bar. C'est là qu'il est rejoint par Christian qui tente de recoller les morceaux, mais en vain. Enfin, pendant ce temps, Tessa ne peut qu'observer ce qui se trame sans parvenir à agir...

Pour voir la suite d'After 4, il faudra vous rendre sur Amazon Prime Video. Le film est disponible depuis le 22 septembre.