After 4 : la saga continue dans la bande-annonce sulfureuse du dernier chapitre

Dans "After - Chapitre 4", Tessa et Hardin vivent une relation mouvementée. Des révélations brisent le couple, mais l'avenir de ces deux jeunes adultes est encore à écrire. La bande-annonce est dévoilée !

La fin de la saga After ?

Basée sur l'œuvre littéraire d'Anna Todd, la saga sexy obtient un beau succès auprès du public lors de la sortie en salles du premier film After - chapitre 1 en 2019. Ce qui explique que le film original donne lieu ensuite à trois suites. Pourtant, c'est par la case streaming que passent les chapitres suivants d'After en France, distribués par Prime Video.

La quadrilogie se termine cette année avec After - Chapitre 4 qui devrait, sans surprise, être dans le même style que son prédécesseur. Il clôture une histoire teintée de romantisme et d'érotisme. Pourtant, la saga ne prend pas fin. En effet, un préquel sur le passé de Hardin, et une suite portant sur les enfants du couple sont en préparation.

After - Chapitre 4 ©Voltage Pictures

Voici le synopsis de ce quatrième opus : Une révélation sur le passé de Tessa ébranle le couple qu'elle forme avec Hardin. Parallèlement, une vérité choquante sur leur famille respective surgit. Les deux amants ne sont pas si différents l'un de l'autre. Tessa n'est plus la gentille fille qu'elle était lorsqu'elle a rencontré Hardin, lui, n'est plus le garçon lunatique dont elle est tombée amoureuse.

Le chapitre 4 se fait attendre

Si le couple formé à l'écran par Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin a déjà connu de nombreux problèmes, leur relation amoureuse si fragile bat une nouvelle fois de l'aile. Comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une d'article), les jeunes adultes doivent faire face à leurs propres démons. Ainsi qu'à des révélations qui remettent en cause toute leur vie. Pour les accompagner, Stephen Moyer, Mira Sorvino, Arielle Kebbel, Carter Jenkins tiennent les seconds rôles.

À la tête du chapitre 3, Castille Landon réalise l'ultime volet de la saga. Tournés à la suite, les tournages des deux derniers chapitres ont été bouleversés par la pandémie. Aucune date de sortie française n'a été révélée. Ce qui est sûr, c'est que le long-métrage atterrira dans le courant de l'année sur Prime Video. Il serait attendu vers le mois d'août ou de septembre.